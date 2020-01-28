Atari построит в США отели для геймеров

В гостиницах будут площадки для проведения киберспортивных турниров.

Компания Atari, известная в прошлом своими консолями, теперь намерена заняться строительством сети отелей для геймеров. Соответствующую информацию компания сообщила в своем пресс-релизе.

По словам Atari, в их гостиницах будут расположены площадки для VR и AR развлечений, а также студии и арены для проведения киберспортивных мероприятий. Помимо этого, в отелях будут зоны для деловых встреч, рестораны, бары, спортзалы и кинотеатры.

Такие отели будут строить по лицензии Atari, а компания будет получать 5% от дохода каждого из них. Строительство первой гостиницы начнется уже в этом году в городе Финикс, штат Аризона. В случае успеха Atari намерена открыть отели для геймеров в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

В компании подчеркнули, что их гостиницы подойдут не только для геймеров, но и для для семей, туристов, а также бизнесменов.

Напомним, хоть Atari уже много лет и не занимается созданием современных игровых консолей, она все же готовит к выпуску ретро-приставку Atari VCS. По дизайну она будет напоминать Atari 2600 и на ней можно будет сыграть в культовые игры компании.

Трейлер Atari VCS