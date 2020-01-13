Благодаря онлайн-игре девушка из США спасла жизнь своему другу из Англии

Девушка услышала по голосовому чату, что у ее друга начался приступ.

Жительница Техаса, 21-летняя Диа Латора помогла спасти своего друга по команде в онлайн-игре, у которого начался приступ эпилепсии.

Как сообщает издание Liverpool Echo, случай произошел в начале этого года. Диа Латора из штата Техас играла в онлайн-игру со своим знакомым – 17-летним Эйданом Джексоном, который живет в маленьком британском городке Уиндс. Во время игры Джексон пожаловался на самочувствие, а потом и вовсе перестал отвечать. Его микрофон был включен и Диа услышала странные звуки. Осознав, что это может быть эпилептический приступ, девушка стала искать номер британской службы спасения. Не найдя его, она позвонила в полицию и назвала адрес Джексона, чтобы те сразу же отправили в дом патрульных.

Все это время родители Эйдана смотрели телевизор на первом этаже дома и не знали, что у их сына начался приступ. Прибывшие полицейские объяснили, что им поступил звонок из США. Вместе с родителями полицейские поднялись наверх, где и обнаружили Эйдана, который бился в конвульсиях и был дезориентирован. Его подруга Диа все это время пыталась говорить с ним по голосовому чату.

Парня доставили в местную больницу, где оказали необходимую помощь, стабилизировали состояние и выписали на следующий день. После того как Эйдан и его родители вернулись домой, они поблагодарили Дию за спасение, ведь если бы не ее вмешательство, последствия могли быть печальными.