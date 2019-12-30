На выставке CES в январе Sony обещает показать «многообещающее будущее»

Компания заявила, что покажет инновационные продукты, созданные с помощью уникальных технологий.

На выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе компания Sony проведет свою конференцию. Об этом японская корпорация заявила на своем официальном сайте.

Свое выступление в Sony назвали «многообещающим будущим». По словам компании, на выставке она представит инновационные продукты, созданные с помощью уникальных технологий, которые позволят погрузиться в новый мир впечатлений и эмоций.

На данный момент неизвестно о каком именно продукте идет речь. Sony ожидаемо может презентовать новый смартфон из линейки Xperia. Однако свое появление на выставке подтвердил Кори Барлог – креативный директор студии Santa Monica, которая создала франшизу God of War для Playstation. «Через неделю собираюсь посетить свою первую CES», - написал Барлог в своем аккаунте в Twitter. Поэтому многие стали ждать от Sony анонсов, связанных с Playstation 5.

Конференция Sony состоится 7 января в 03:00 по Киевскому времени.