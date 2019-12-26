В игру «Змейка» сыграли на рождественской елке

Программист перенес классическую игру на свою новогоднюю елку

Голландский программист Хорди Мус перенес классическую игру «Змейка» на свою рождественскую елку. Соответствующее видео он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Змейка» на елке

Сама змейка передвигается по гирляндам и управляется с помощью контроллера DualShock 4. Границами игры служит елка. Чтобы сыграть в «Змейку» на новогодней елке программист украсил ее специальными гирляндами, к которым подключил LED-контроллер, компьютер Raspberry Pi и модульную камеру Raspberry Pi Camera. По словам Хорди, вся работа заняла у него 100 часов.

Напомним, впервые игра «Змейка» появилась в конце 1970-х годов на игровых автоматах. Но более широкую популярность игра получила на мобильных телефонах Nokia, поскольку была практически единственной, заранее предустановленной игрой.