Разработчики показали сюжетный тизер Star Citizen

В ролике студия Cloud Imperium Games показала то, чего добилась за 2019 год.

Студия Cloud Imperium Games выпустила тизер одиночной сюжетной компании для своего космического симулятора Star Citizen. В новом видео разработчики показали то, чего добились за 2019 год.

Тизер Squadron 42

В новом ролике студия сосредоточилась на визуальной составляющей игры. В кадре были продемонстрированы планеты, космические станции, корабли, астероиды и многое другое. Ранее разработчики выпускали кинематографический трейлер, в котором снялись Марк Хэмилл, Гэри Олдман, Джиллиан Андерсон, Энди Серкис, Лиам Каннингем и другие актеры.

Трейлер Squadron 42

О чем Star Citizen

Star Citizen – это космический симулятор, разработка которого превысила $250 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга. В игре будет как многопользовательская составляющая, так и сюжетный режим, в котором появятся такие актеры, как Марк Хэмилл («Звездные войны»), Гэри Олдман («Пятый элемент»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Генри Кавилл («Ведьмак»). Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.