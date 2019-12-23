League of Legends, Minecraft и Pokemon Go – названы лучшие игры десятилетия

Американский журнал Time составил список десяти лучших видеоигр уходящего десятилетия.

Американский журнал Time составил список лучших игр десятилетия. Авторы издания отметили, что за последние 10 лет культурное влияние видеоигровой индустрии возросло, а прибыль стала больше, чем у кино, музыки и телевидения.

В издании сообщили, что в прошедшем десятилетии родители не беспокоились о насилии в видеоиграх, а беспокоились о времени и деньгах, потраченных их детьми на игры-сервисы такие, как Fortnite или Star Wars: Battlefront 2.

Вот список игр, которые определили десятилетие по версии Time:

League of Legends

Minecraft

Portal 2

Dark Souls

The Elder Scrolls V: Skyrim

Grand Theft Auto V

Pokemon Go

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Fortnite

Disco Elysium

Напомним, УНИАН составил список самых ожидаемых игр 2020 года. В него вошли Half-Life: Alyx, Doom Eternal и другие проекты. Подробнее читайте в нашем материале.