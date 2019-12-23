League of Legends, Minecraft и Pokemon Go – названы лучшие игры десятилетия
13:59, 23 декабря 2019Игры
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Американский журнал Time составил список десяти лучших видеоигр уходящего десятилетия.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild вошла в список лучших игр десятилетия / theverge.com
Американский журнал Time составил список лучших игр десятилетия. Авторы издания отметили, что за последние 10 лет культурное влияние видеоигровой индустрии возросло, а прибыль стала больше, чем у кино, музыки и телевидения.
В издании сообщили, что в прошедшем десятилетии родители не беспокоились о насилии в видеоиграх, а беспокоились о времени и деньгах, потраченных их детьми на игры-сервисы такие, как Fortnite или Star Wars: Battlefront 2.
Вот список игр, которые определили десятилетие по версии Time:
- League of Legends
- Minecraft
- Portal 2
- Dark Souls
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Grand Theft Auto V
- Pokemon Go
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Fortnite
- Disco Elysium
Напомним, УНИАН составил список самых ожидаемых игр 2020 года. В него вошли Half-Life: Alyx, Doom Eternal и другие проекты. Подробнее читайте в нашем материале.
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