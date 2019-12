Самые ожидаемые игры 2020 года: Half Life: Alyx, Cyberpunk 2077 и другие

На 2020 год уже запланирован выход более полусотни проектов. Мы же выбрали только самые ожидаемые из них. Это именно те игры, о которых геймеры будут говорить следующие 12 месяцев.

Doom Eternal

Doom Eternal – продолжение игры Doom 2016 года. По сюжету, игроки будут сражаться с демонами не только на Марсе и его спутниках, но и на Земле. В игре будут как старые противники, такие как Арчвайлы и Арахнотроны, так и новые. В целом, разработчики пообещали, что различных видов демонов в Eternal будет вдвое больше, чем в предыдущей части. Одними из нововведений станут более детальное визуальное отображение повреждений противников, а также возможность вывести из строя оружие демонов.

Трейлер Doom Eternal

Однако ждут Eternal совсем по другой причине. В Doom нет закрученного сюжета и новаторских режиссерских приемов. Только стрельба, только хардкор. Причем в прямом смысле. Это все тот же ураганный и бескомпромиссный шутер, где можно превращать марсианских демонов в фарш под аккомпанемент тяжелого рока. Doom полностью сконцентрирован на геймплее, брутальном экшене и зрелищных добиваниях. Это динамичный шутер старой школы, за которым соскучились фанаты. Именно поэтому Doom Eternal является одной из самых ожидаемых игр следующего года. Отправить демонов обратно в ад можно будет уже 20 марта 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Half Life: Alyx

Half Life: Alyx – это спин-офф Half Life. Сюжет сосредоточится на одной из героинь Half-Life 2: Episode 2 – Аликс Вэнс и ее отце Элае. Игра разработана исключительно для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality.

Трейлер Half Life: Alyx

Анонс Half Life: Alyx в ноябре 2019 года для многих стал неожиданностью. С момента выхода последнего эпизода прошло более 12 лет. За это время даже мемы про Half Life 3 устарели. И вот, когда надежда почти пропала, студия Valve решила вернуться к некогда легендарной серии.

Во многом именно неутихающий ажиотаж и стал причиной того, что компания Гейба Ньюэлла так долго не решалась подходить к разработке новой Half Life. Был велик шанс не соответствовать ожиданиям фанатов. Тем более, что обе части игры, в свое время, стали знаковыми и прорывными для гейминдустрии. Логично было предположить, что новую игру во вселенной Half Life будут делать с прицелом на инновации. Оставалось дождаться, когда они появятся. В 2016 году, вслед за Oculus, компания Valve выпустила собственный шлем виртуальной реальности. Сначала это был Vive – совместная разработка с HTC, а теперь – Index, собственный VR-шлем Valve. Вот тут-то и пригодились наработки небольшой команды внутри студии, которая экспериментировала с виртуальной реальностью.

Изначально Half Life был выбран только для прототипа, но со временем проект стал разрастаться и было принято решение сделать спин-офф. Для желанной третьей части еще не была подготовлена почва. Да и пользователей VR-устройств в Steam меньше одного процента. Но стоит отметить, что спустя всего неделю после анонса Half Life: Alyx, компания сообщила: складские запасы ее VR-гарнитуры были полностью распроданы в США и Канаде. Фанатов игры даже не отпугнула высокая стоимость устройства - тысяча долларов за комплект с двумя базовыми станциями и манипуляторами.

Неизвестно, удастся ли Valve совершить еще один прорыв в игровой индустрии и сделать популярным VR-гейминг. Но Alyx ждут не поэтому, а потому, что это игра по легендарной серии Half Life. Путь не третья часть, но хотя бы что-то. Релиз игры намечен на март 2020 года.

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II – это вторая часть приключенческого экшна от студии Naughty Dog. Действие игры происходит спустя пять лет после событий первой части и через 25 лет после глобальной катастрофы — пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепс на территории бывших США. Большую часть времени игрок будет управлять главной героиней Элли, которой, на момент событий сиквела, исполнилось 19 лет. Джоэл, протагонист первой части, выступит в качестве персонажа второго плана. Игра выйдет 29 мая 2020 года.

Трейлер The Last of Us Part II

The Last of Us Part II – один из самых ожидаемых эксклюзивов для PS4 в 2020 году. Ее разработчики – студия Naughty Dog, являются одними из главных создателей эксклюзивов для Playstation. Студия сделала платформер Crash Bandicoot, главный герой которой все первое поколение Playstation был талисманом приставки – по аналогии с Марио у Nintendo и Соником у еще живой тогда компании Sega. Набив руку на «Бандикуте», а также серии платформеров Jak and Daxter, студия сделала один из величайших приключенческих боевиков – Uncharted. Серия Uncharted начиналась, как калька с игр про Лару Крофт, но очень быстро нащупала свой путь и вскоре уже серия Tomb Rider пыталась ей подражать. Главное достоинство Uncharted, как и последующих проектов студии, – это режиссура. В свое время, Кристофер МакКуорри, режиссер «Миссия невыполнима 5», признавался, что на сцену из фильма, где Том Круз висит на взлетающем самолете, его вдохновила именно Uncharted 3.

После третьей Uncharted студия выпустила The Last of Us – постапокалиптическую драму, в которой главный герой Джоэл, посреди бушующей зомби-эпидемии, должен вывезти обладающую иммунитетом девочку Элли в безопасное место. Игра вышла на Playstation 3 всего за пять месяцев до старта продаж консоли Playstation 4. Но это не помешало ей в первую же неделю разойтись тиражом 1,3 млн копий. The Last of Us стала обладательницей множества наград за сюжет, актерскую игру и графику. Даже на «старушке» PS3 игра смотрелась великолепно. Вторая часть обещает поднять графику на качественно новый уровень. Для этого разработчики создали новую технологию захвата движений, которая способна особенно правдоподобно передавать мимику. Также во второй части будет совершенно новый игровой процесс, который станет еще более насыщенным и динамичным. Игра сосредоточится на элементах стелса и выживания. А в драках и перестрелках будет больше реализма. К примеру, если в Элли попадет стрела, то она останется в теле до того момента, когда удастся ее вынуть, здоровье при этом будет стремительно ухудшаться.

Создание мимики персонажей для The Last of Us Part II

Поклонники знают, что Naughty Dog умеет режиссировать игры, поэтому новая часть The Last of Us два года подряд становилась «Самой ожидаемой игрой года» по версии The Game Awards и Golden Joystick Awards. И только в этом году она уступила это звание игре Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игра выйдет 16 апреля 2020 года.

Трейлер Cyberpunk 2077

О разработке Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED объявила еще в 2012 году, а в 2013-м даже продемонстрировала короткий тизер. Но на этом дело закончилось и долгое время о проекте не было слышно. Компания тогда бросила все ресурсы на создание своей самой известной игры – «Ведьмак 3: Дикая Охота». Заключительная часть о приключениях Геральта из Ривии задала высокую планку для приключенческих игр, напомнила индустрии, какими должны быть DLC к играм, а также показала, что вместо стандартных побочный квестов в духе «сходи-принеси» можно делать интересные мини-истории со своим сюжетом и сложным моральным выбором. «Ведьмак 3» был высоко оценен, как игроками, так и критиками, получил звание «Игры года» и продался тиражом более 25 млн копий. Да что говорить, если недавно третьего «Ведьмака» на Twitch стримила та самая Саша Грей, что сильно отличается от ее прошлых видеоработ.

Саша Грей стримит «Ведьмака»

Обретя финансовый успех, получив кредит доверия игроков и денежный грант от правительства Польши, разработчики вплотную занялись созданием Cyberpunk 2077. Первый полноценный трейлер был показан на выставке E3 в 2018 году. А в нынешнем году презентацию проекта на E3 проводил сам Киану Ривз. Звезда «Матрицы» заявил, что сыграет в Cyberpunk одного из персонажей – героя по имени Джонни Сильверхенд. А еще на презентации Киану породил мем Breathtaking. После этого об игре заговорили все. Но главная интрига все же осталась – сможет ли CD Projekt RED повторить свой успех, или смена сеттинга и жанра сыграет с ними злую шутку. Осталось дождаться апреля следующего года, чтобы проверить это.

Киану Ривз на презентации Cyberpunk 2077

Vampire: TheMasquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – это сиквел лучшей игры про вампиров, вышедшей еще в 2004 году. Действие Bloodlines 2 происходит в том же вымышленном мире Тьмы, где рядом с людьми тайно живут вампиры, оборотни и другие фантастические существа. Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 намечен на 2020 год.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

В отличие от других игр в топе УНИАН, у Bloodlines не было бешеной мировой популярности. Она была создана на движке Source, том самом, на котором работала Half Life. И вышла она в один день с Half-Life 2, что фактически убило игру. К отсутствию внимания геймеров добавились технические проблемы и критические баги, из-за которых до финала дойти было попросту невозможно. Но, благодаря поддержке преданных фанатов, игра получила необходимые патчи, а со временем обрела статус культового проекта, пусть и в узких кругах.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines полюбили за живой мир, интересный сюжет и квесты, прекрасные декорации и массу неожиданных игровых ситуаций. Именно этого ждут и от второй части. А еще разработчики пообещали сделать геймплей, основанный на ближнем бое с видом от первого лица, и поместить главного героя, обладающего слабыми сверхъестественными способностями, в центр конфликта между могущественными вампирскими кланами. Такое преданные поклонники просто не в праве пропустить.

Сергей Коршунов