Исполнитель роли Люка Скайуокера научился играть в Fortnite

Актер Марк Хэмилл учился играть у знаменитого стримера Ninja.

Актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны» принял участие в YouTube-шоу американского стримера Тайлера Блевинса, известного под ником Ninja. На шоу Хэмилл рассказал о своих первых консолях, о работе актером озвучки и научился играть в Fortnite.

Марк Хэмилл вместе с Ninja играет в Fortnite

По признанию актера это был его первый опыт в Fortnite. Вместе со стримером Ninja осваиваться в игре Марку Хэмиллу помогал его старший сын – Нейтан. После завершения матча Хэмилл признался, что нервничал перед стартом шоу, но теперь захотел еще поиграть в Fortnite.

Напомним, помимо легендарной роли в «Звездных войнах» Марк Хэмилл известен также как актер озвучки видеоигр. Самая известная его работа в серии игр Batman: Arkham, где его голосом разговаривает Джокер.