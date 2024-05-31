Обновленная версия культового психологического хоррора выйдет сразу с украинским переводом.

Прошедшей ночью создатели ремейка Silent Hill 2 приняли участие сразу в двух презентациях, на которых нам показали свежий трейлер обновленной классики, более 13 минут геймплея, а также объявили точную дату выхода игры.

В феврале 2024 года, когда нам впервые показали геймплей ремейка, фанаты остались недовольны увиденным, поскольку графика в нем выглядела блекло, а анимации и боевая система явно требовала доработки. Новую демонстрацию встретили более тепло: визуальную составляющую подтянули, а в кат-сценах даже видна работа мокап-актеров.

Кроме того, можно еще оценить туман – знаменитую и узнаваемую фишку игры. Авторы говорят, что особенно много думали над тем, как лучше реализовать его в современной графике.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится 8 октября на ПК и PS5, предзаказы уже открыты. Стоимость стандартной версии в магазине Steam – 1315 грн. Напомним, игра получит официальную украинскую локализацию.

Silent Hill 2 ремейк трейлер

Silent Hill 2 ремейк геймплей

Ремейк Silent Hill 2: основные подробности

Игру анонсировали осенью 2022 года вместе с тремя другими проектами в серии Silent Hill.

За создание ремейка отвечают поляки из Bloober Team, известные по Observer, Layers of Fear и The Medium. В разработке также принимают участие создатели оригинала — дизайнер монстров Масахиро Ито и легендарный композитор Акира Ямаока.

Игра получит вид из-за плеча, как в ремейках Resident Evil. Она создается на движке Unreal Engine 5 с применением технологий Nanite и Lumen. Первая — это реализация трехмерной геометрии с помощью сканирования объектов, а вторая — освещение в реальном времени.

Sony заключила эксклюзивную сделку на новые игры во вселенной Silent Hill, поэтому они будут выходить на PlayStation и ПК в обход Xbox.

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