Украинская авиакомпания SkyUp запустила трансконтинентальные рейсы из городов Европы на остров Занзибар в Африке, Танзания.

Как сообщает Аvianews, SkyUp запустил полетную чартерную программу для туристов туроператоров-партнеров Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Romania.

С середины декабря SkyUp увеличит частоту полетов на маршруте Варшава-Занзибар и запустит новый рейс Катовице-Занзибар. Сейчас авиакомпания совершает рейсы в Занзибар из Бухареста, Кишинева и Варшавы.

Полетная программа на Занзибар запланирована до 12 апреля 2024 года, отметили в SkyUp. На Занзибар летает среднемагистральный самолет Boeing 737-800. Поскольку его дальности не хватает для прямых перелетов, по пути из городов Европы в Занзибар и в обратном направлении он делает промежуточную посадку на дозаправку в египетском аэропорту Хургада.

Оператором всех рейсов является мальтийское подразделение SkyUp MT, за исключением маршрута Кишинев-Занзибар, который обслуживает украинская SkyUp.

На данный момент купить авиабилеты на рейсы SkyUp из Европы на Занзибар можно только в составе туристического пакета. Авиакомпания не продает билеты отдельно от путевок.

В июле 2022 года SkyUp заявил о том, что планирует запустить собственную авиакомпанию в Европе.

Летом 2023 года SkyUp анонсировала открытие базы на египетских курортах для перевозки туристов во время наступающего зимнего сезона полетов, который начнется в конце октября 2023 года и продлится до конца марта 2024 года.

25 сентября украинский лоукостер получил лицензию на полеты в США. Соответствующее разрешение предоставлено четырем самолетам Boeing.

В октябре 2023 года авиакомпания SkyUp получила разрешения на полеты в Канаду. Сертификат FAOC позволяет предоставлять ACMI-услуги и выполнять чартерные рейсы из других стран в Канаду.

