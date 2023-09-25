Соответствующее разрешение предоставлено четырем самолетам Boeing.

Украинская компания авиаперевозчик SkyUp Airlines получила лицензию на полеты в США.

SkyUp теперь имеет сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, который позволит пересекать воздушное пространство Америки. Соответствующее разрешение получили четырем Boeing 737-800. Речь идет о бортах UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP, указывается на сайте компании.

По словам генерального директора авиалиний Дмитрия Сероухова, это был очередной этап для развития украинского бренда в мире, компания его успешно одолела.

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"От имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", - заявил он.

Отмечается, что авиаперевозчик SkyUp получил разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США - DOT approval, одобрение, что соответствующие самолеты обеспечены всеми требованиями, необходимыми для безопасных перелетов "из" и "в" США - TSA approval, а также разрешение от Минтранспорта США на осуществление полетов - спецификация оперирования Part129 (FAA approval).

В планах SkyUp Airlines - развитие ACMI услуг и организация чартерных рейсов на американском рынке, указывается на сайте.

SkyUp открывает базы на египетских курортах

Напомним, летом лоукостер SkyUp анонсировал, что открывает базы на египетских курортах в ожидание зимнего сезона перевозок. Речь идет о периоде с конца октября до начала марта 2024 года. Авиаперевозчик планирует работать в стране по ACMI контрактам: предоставлять свои самолеты, страховку и услуги заказчику в обмен на фиксированную плату по продаже билетов.

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