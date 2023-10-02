Ранее украинский перевозчик получил лицензию на полеты в еще одну из стран Северной Америки.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines получил лицензию на полеты в Канаду. Как сообщает пресс-служба компании, сертификат FAOC позволяет предоставлять ACMI-услуги и выполнять чартерные рейсы из других стран в Канаду.

"Мы чрезвычайно благодарны за доверие и ценим поддержку, которую Transport Canada оказала нам в процессе утверждения. Рады иметь возможность работать на этом важном для нас рынке и предложить канадским авиакомпаниям и партнерам свой опыт и мощности для удовлетворения растущего спроса на путешествия", – заявил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Отмечается, что SkyUp получила разрешения на выполнение полетов по международным маршрутам в Канаду для девяти своих самолетов: Boeing 737-800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO, а также двух бортов Boeing 737-700: UR-SQE и UR-SQD.

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Кроме того, в рамках сертификации перевозчик получил charter permit – разрешение на выполнение нерегулярных рейсов, а также CBSA carrier code – код перевозчика от Агентства пограничных служб Канады.

Деятельность SkyUp во время войны в Украине

Летом 2023 года SkyUp анонсировала открытие базы на египетских курортах для перевозки туристов во время наступающего зимнего сезона полетов, который начнется в конце октября 2023 года и продлится до конца марта 2024 года.

25 сентября украинский лоукостер получил лицензию на полеты в США. Соответствующее разрешение предоставлено четырем самолетам Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP. По словам генерального директора авиалиний Дмитрия Сероухова, это был очередной этап для развития украинского бренда в мире.

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