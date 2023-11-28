Современные имена становятся все менее популярными среди родителей. Большим спросом пользуются имена, которые считаются старинными, особенно женские имена, начинающиеся на букву "А".
В настоящее время среди британцев фаворитом тенденции "старушечий шик" является имя Ада. За ним следуют Агнес, Агата и Алетея - эти имена считаются модными и буржуазными среди молодых мам и пап
Издание Express пишет, что имя Ада имеет немецкое происхождение и интересное значение. Оно означает "благородная или знатная" и является производным от более длинного имени Аделаида, популярного в скандинавских странах.
Считается, что привлекательность этого имени обусловлена уникальным сочетанием традиционного очарования с современными тенденциями.
Старинные имена переживают новую волну популярности, так как мнения о них меняются, и они становятся не старомодными, а "милыми".
Какие имена для девочек будут популярны:
- Ада;
- Агата;
- Агнес;
- Алетейя;
- Алиса;
- Альма;
- Амелия;
- Араминта;
- Одра;
- Одри;
- Аула;
- Ава;
- Беатрис;
- Бернис;
- Берта;
- Берил;
- Бесси;
- Бетти;
- Бланш;
- Сесилия;
- Сисели;
- Констанс;;
- Кора;
- Корделия;
- Дайна;
- Дора;
- Доротея;
- Дороти;
- Дотти;
- Дульси;
- Харриет;
- Эдит;
- Эдна;
- Элиза;
- Элси;
- Элспет;
- Эмили;
- Эммелин;
- Энид;
- Эсме;
- Этель;
- Юнис;
- Ева;
- Эвелин;
- Иви;
- Флора;
- Флоренция;
- Флосси;
- Гертруда;
- Глэдис;
- Грета;
- Гретхен;
- Гвендолин;
- Харриет;
- Хэтти;
- Генриетта;
- Хестер;
- Хильда;
- Гортензия;
- Ида;
- Ирен;
- Ирис;
- Ирма;
- Исидора;
- Айви;
- Жозефина;
- Джойс;
- Джудит;
- Лавиния;
- Лена;
- Лилит;
- Лилиан;
- Мейбл;
- Мейзи;
- Мэгги;
- Маргарет;
- Марта;
- Мэри;
- Матильда;
- Мод;
- Май;
- Мередит;
- Милдред;
- Миллисент;
- Милли;
- Минни;
- Мириам;
- Мюриэл;
- Миртл;
- Нэнси;
- Нелл;
- Нелли;
- Нора;
- Олив;
- Перл;
- Пегги;
- Филомена;
- Филлис;
- Полли;
- Пруденс;
- Регина;
- Розалина;
- Розали;
- Роза;
- Ширли;
- Сибил;
- Сильвия;
- Табита;
- Теодора;
- Тилли;
- Велма;
- Вера;
- Виола;
- Уинифред;
- Иоланда.
Ранее УНИАН писал, что самым популярным именем для мальчиков в 2023 году стало имя Ной.