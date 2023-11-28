Старинное имя для девочки набирает популярность / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Современные имена становятся все менее популярными среди родителей. Большим спросом пользуются имена, которые считаются старинными, особенно женские имена, начинающиеся на букву "А".

В настоящее время среди британцев фаворитом тенденции "старушечий шик" является имя Ада. За ним следуют Агнес, Агата и Алетея - эти имена считаются модными и буржуазными среди молодых мам и пап

Издание Express пишет, что имя Ада имеет немецкое происхождение и интересное значение. Оно означает "благородная или знатная" и является производным от более длинного имени Аделаида, популярного в скандинавских странах.

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Считается, что привлекательность этого имени обусловлена уникальным сочетанием традиционного очарования с современными тенденциями.

Старинные имена переживают новую волну популярности, так как мнения о них меняются, и они становятся не старомодными, а "милыми".

Какие имена для девочек будут популярны:

  • Ада;
  • Агата;
  • Агнес;
  • Алетейя;
  • Алиса;
  • Альма;
  • Амелия;
  • Араминта;
  • Одра;
  • Одри;
  • Аула;
  • Ава;
  • Беатрис;
  • Бернис;
  • Берта;
  • Берил;
  • Бесси;
  • Бетти;
  • Бланш;
  • Сесилия;
  • Сисели;
  • Констанс;;
  • Кора;
  • Корделия;
  • Дайна;
  • Дора;
  • Доротея;
  • Дороти;
  • Дотти;
  • Дульси;
  • Харриет;
  • Эдит;
  • Эдна;
  • Элиза;
  • Элси;
  • Элспет;
  • Эмили;
  • Эммелин;
  • Энид;
  • Эсме;
  • Этель;
  • Юнис;
  • Ева;
  • Эвелин;
  • Иви;
  • Флора;
  • Флоренция;
  • Флосси;
  • Гертруда;
  • Глэдис;
  • Грета;
  • Гретхен;
  • Гвендолин;
  • Харриет;
  • Хэтти;
  • Генриетта;
  • Хестер;
  • Хильда;
  • Гортензия;
  • Ида;
  • Ирен;
  • Ирис;
  • Ирма;
  • Исидора;
  • Айви;
  • Жозефина;
  • Джойс;
  • Джудит;
  • Лавиния;
  • Лена;
  • Лилит;
  • Лилиан;
  • Мейбл;
  • Мейзи;
  • Мэгги;
  • Маргарет;
  • Марта;
  • Мэри;
  • Матильда;
  • Мод;
  • Май;
  • Мередит;
  • Милдред;
  • Миллисент;
  • Милли;
  • Минни;
  • Мириам;
  • Мюриэл;
  • Миртл;
  • Нэнси;
  • Нелл;
  • Нелли;
  • Нора;
  • Олив;
  • Перл;
  • Пегги;
  • Филомена;
  • Филлис;
  • Полли;
  • Пруденс;
  • Регина;
  • Розалина;
  • Розали;
  • Роза;
  • Ширли;
  • Сибил;
  • Сильвия;
  • Табита;
  • Теодора;
  • Тилли;
  • Велма;
  • Вера;
  • Виола;
  • Уинифред;
  • Иоланда.

Ранее УНИАН писал, что самым популярным именем для мальчиков в 2023 году стало имя Ной.

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