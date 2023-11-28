Родители отдают предпочтение традиционным именам детей, а не современным, особенно когда речь идет о девочках.

Современные имена становятся все менее популярными среди родителей. Большим спросом пользуются имена, которые считаются старинными, особенно женские имена, начинающиеся на букву "А".

В настоящее время среди британцев фаворитом тенденции "старушечий шик" является имя Ада. За ним следуют Агнес, Агата и Алетея - эти имена считаются модными и буржуазными среди молодых мам и пап

Издание Express пишет, что имя Ада имеет немецкое происхождение и интересное значение. Оно означает "благородная или знатная" и является производным от более длинного имени Аделаида, популярного в скандинавских странах.

Видео дня

Считается, что привлекательность этого имени обусловлена уникальным сочетанием традиционного очарования с современными тенденциями.

Старинные имена переживают новую волну популярности, так как мнения о них меняются, и они становятся не старомодными, а "милыми".

Какие имена для девочек будут популярны:

Ада;

Агата;

Агнес;

Алетейя;

Алиса;

Альма;

Амелия;

Араминта;

Одра;

Одри;

Аула;

Ава;

Беатрис;

Бернис;

Берта;

Берил;

Бесси;

Бетти;

Бланш;

Сесилия;

Сисели;

Констанс;;

Кора;

Корделия;

Дайна;

Дора;

Доротея;

Дороти;

Дотти;

Дульси;

Харриет;

Эдит;

Эдна;

Элиза;

Элси;

Элспет;

Эмили;

Эммелин;

Энид;

Эсме;

Этель;

Юнис;

Ева;

Эвелин;

Иви;

Флора;

Флоренция;

Флосси;

Гертруда;

Глэдис;

Грета;

Гретхен;

Гвендолин;

Харриет;

Хэтти;

Генриетта;

Хестер;

Хильда;

Гортензия;

Ида;

Ирен;

Ирис;

Ирма;

Исидора;

Айви;

Жозефина;

Джойс;

Джудит;

Лавиния;

Лена;

Лилит;

Лилиан;

Мейбл;

Мейзи;

Мэгги;

Маргарет;

Марта;

Мэри;

Матильда;

Мод;

Май;

Мередит;

Милдред;

Миллисент;

Милли;

Минни;

Мириам;

Мюриэл;

Миртл;

Нэнси;

Нелл;

Нелли;

Нора;

Олив;

Перл;

Пегги;

Филомена;

Филлис;

Полли;

Пруденс;

Регина;

Розалина;

Розали;

Роза;

Ширли;

Сибил;

Сильвия;

Табита;

Теодора;

Тилли;

Велма;

Вера;

Виола;

Уинифред;

Иоланда.

Ранее УНИАН писал, что самым популярным именем для мальчиков в 2023 году стало имя Ной.

Вас также могут заинтересовать новости: