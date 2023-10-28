Эти тренды будут "диктовать" выбор имени для ребенка, уверены эксперты.

Все чаще современные родители используют имена для своих детей, чтобы выразить ценности, эстетику и индивидуальность. Эксперты предполагают, что имена в следующем году самые популярные детские станут свидетельством этой тенденции.

Специалисты утверждают, что в особенности тенденции в области имен детей включают акцент на гендерном и расовом разнообразии.

Имена для детей в 2024 году - топ-10 трендов

Эксперты говорят, что идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет уникальное значение и определяет личность.

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Они выделили ряд трендов, которые будут "диктовать" выбор имени для ребенка в следующем году:

имена унисекс (Артемида, Блэр, Кармен, Клео, Харлоу, Джейд, Морган, Рэйвен, Робин, Уиллоу и Винтер);

(Артемида, Блэр, Кармен, Клео, Харлоу, Джейд, Морган, Рэйвен, Робин, Уиллоу и Винтер); феминистские имена (Алтея, Колетт, Далия, Доротея, Элеонора, Киара, Лаванда, Матильда, Табита, Теодора и Вена);

(Алтея, Колетт, Далия, Доротея, Элеонора, Киара, Лаванда, Матильда, Табита, Теодора и Вена); детские имена (Альфред, Артур, Бетти, Долорес, Гарольд, Хелен, Лоис, Марту, Максин, Рэй, Стэнли и Сильвия);

(Альфред, Артур, Бетти, Долорес, Гарольд, Хелен, Лоис, Марту, Максин, Рэй, Стэнли и Сильвия); атмосферные имена (Аэро, Аура, Лазурь, Скай, Кейлани);

(Аэро, Аура, Лазурь, Скай, Кейлани); гламурные имена (Арчи, Селия, Киллиан, Конрад, Дафна, Эстель, Флора, Грета, Гай, Харви, Мэйбл, Фиби и Виола);

(Арчи, Селия, Киллиан, Конрад, Дафна, Эстель, Флора, Грета, Гай, Харви, Мэйбл, Фиби и Виола); имена с энергией главного героя (Анакин, Афина, Эсмеральда, Джетсон, Леонидас, Нео, Офелия, Рая, Сильвестр, Валентино и Заир);

(Анакин, Афина, Эсмеральда, Джетсон, Леонидас, Нео, Офелия, Рая, Сильвестр, Валентино и Заир); нежные родительские имена (Альба, Ансель, Аса, Каспер, Эллис, Фэй, Инес, Коа, Лиана, Рея и Уилла);

(Альба, Ансель, Аса, Каспер, Эллис, Фэй, Инес, Коа, Лиана, Рея и Уилла); STEM-имена (Астра, Космо, Дарвин, Эдисон, Франклин, Кеплер, Нова, Оникс);

(Астра, Космо, Дарвин, Эдисон, Франклин, Кеплер, Нова, Оникс); имена с окончанием "-ай" (Адлай, Алакай, Джакай, Джасай, Кенай, Макай, Масай, Мордекай, Сай, Шай);

(Адлай, Алакай, Джакай, Джасай, Кенай, Макай, Масай, Мордекай, Сай, Шай); имена в честь музыкальных кумиров (Боуи, Кобейн, Колтрейн, Элтон, Элвис, Грейсленд, Джони, Джоплин, Леннон, Моррисон).

Ранее УНИАН писал, какие самые редкие имена для мальчиков были в 2022 году. Каждым из них за год назвали менее 10 младенцев. Срени таких имен - Беккет, Дельфино, Клайн, Гатри, Фрай, Людо.

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