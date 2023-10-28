Все чаще современные родители используют имена для своих детей, чтобы выразить ценности, эстетику и индивидуальность. Эксперты предполагают, что имена в следующем году самые популярные детские станут свидетельством этой тенденции.
Специалисты утверждают, что в особенности тенденции в области имен детей включают акцент на гендерном и расовом разнообразии.
Имена для детей в 2024 году - топ-10 трендов
Эксперты говорят, что идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет уникальное значение и определяет личность.
Они выделили ряд трендов, которые будут "диктовать" выбор имени для ребенка в следующем году:
- имена унисекс (Артемида, Блэр, Кармен, Клео, Харлоу, Джейд, Морган, Рэйвен, Робин, Уиллоу и Винтер);
- феминистские имена (Алтея, Колетт, Далия, Доротея, Элеонора, Киара, Лаванда, Матильда, Табита, Теодора и Вена);
- детские имена (Альфред, Артур, Бетти, Долорес, Гарольд, Хелен, Лоис, Марту, Максин, Рэй, Стэнли и Сильвия);
- атмосферные имена (Аэро, Аура, Лазурь, Скай, Кейлани);
- гламурные имена (Арчи, Селия, Киллиан, Конрад, Дафна, Эстель, Флора, Грета, Гай, Харви, Мэйбл, Фиби и Виола);
- имена с энергией главного героя (Анакин, Афина, Эсмеральда, Джетсон, Леонидас, Нео, Офелия, Рая, Сильвестр, Валентино и Заир);
- нежные родительские имена (Альба, Ансель, Аса, Каспер, Эллис, Фэй, Инес, Коа, Лиана, Рея и Уилла);
- STEM-имена (Астра, Космо, Дарвин, Эдисон, Франклин, Кеплер, Нова, Оникс);
- имена с окончанием "-ай" (Адлай, Алакай, Джакай, Джасай, Кенай, Макай, Масай, Мордекай, Сай, Шай);
- имена в честь музыкальных кумиров (Боуи, Кобейн, Колтрейн, Элтон, Элвис, Грейсленд, Джони, Джоплин, Леннон, Моррисон).
Ранее УНИАН писал, какие самые редкие имена для мальчиков были в 2022 году. Каждым из них за год назвали менее 10 младенцев. Срени таких имен - Беккет, Дельфино, Клайн, Гатри, Фрай, Людо.