Эксперты по чаю уточняют, что байховый чай - это не аналог черного листового.

В нашей стране, зачастую, считается, что самый лучший чай - это черный крупнолистовой. В народе его называют "байховый", думая, что это верно. На самом деле, есть один нюанс, и он очень важен для тех, кто постоянно употребляет этот напиток. Узнайте, как понять, что чай байховый и чем он уникален.

Чем отличается байховый чай от листового

Прежде всего стоит знать, что чай фасуют в разном виде, и по форме один сорт может отличаться от другого. Так, продукт бывает рассыпным, прессованным, связанным, комковым, порошковым, гранулированным, экстрактным или растворимым.

Так вот байховый чай - это рассыпной. То есть, годами на территории нашей страны все употребляли слово "байховый" как синоним, но тогда не ясно, зачем придумали отдельное слово для определения того же самого чая? Оказалось, есть нюанс.

Если перенестись на несколько веков назад и вспомнить, как китайцы продавали свой чай в других странах, то можно заметить, что особенно ценился белые и зеленые сорта. Продавцы уверяли, что они содержат почки (типсы) - нераскрывшиеся листочки, которые очень полезны для здоровья. Объясняя это, они произносили слово "бай хао", которое осталось в памяти купцов, как знак высшего качества. Учитывая тот факт, что рассыпной чай всегда считался лучшим из вариантов, благодаря своей "прозрачности" - на него можно посмотреть и увидеть качество листа, слово "бай хао" трансформировалось в "байховый". Соответственно, в народе пришли к мнению, что байховый - это любой рассыпной чай.

Если переводить слово "бай хао" с китайского, получится "белые ресницы" или "белый ворс". На молодом чайном листе высшего качества и правда есть еле заметные ворсинки белого цвета - об этом и пытались в древности сказать китайцы своим иноязычным покупателям. Рассмотреть такие типсы можно в настоящем китайском чае, а вот в обычном продукте с магазинной полки вы их не найдете. Производители стараются убирать нераскрывшиеся почки, чтобы не смущать неподготовленных людей непривычным видом чайных листьев.

То есть, когда вы пытаетесь разобраться, какой чай лучше - байховый или листовой, учитывайте, что это одно и то же. Оба сорта чая листовые, просто у байхового листочки покрыты белым ворсом.

Из чего делают байховый чай и каким он бывает

Как вы уже поняли, байховый чай - это продукт, который может быть сделан из черных, зеленых и белых сортов чая. Также бывает байховый улун, байховый пуэр и даже желтый байховый чай.

Существует специальная европейская классификация, обозначаемая аббревиатурами на пачках. И даже несмотря на то, что байховый чай - это листовой, он все равно может быть лучше или хуже по качеству. Так, для того чтобы купить качественный продукт, смотрите на буквы.

На упаковке с крупнолистовым чаем будет написана буква S, смесь крупного и среднего листа - PS, только средний - P, мелкий и средний - OP. Чай из молодых листьев всегда обозначен на пачке буквой O, а если листья молодые и нежные, то есть, более высокого качества, вы увидите аббревиатуру FOP. Если на упаковке написано GFOP, это будет значить, что сырье для чая содержит не только молодые листья, но и типсы, а TGFOP укажет на еще большее количество почек.

Аббревиатура FTGFOP - это то же самое, что и TGFOP, но более высокого качества, а вот продукт с надписью SFTGFOP вообще считается самым редким и дорогим, так как это нежнейшие молодые листочки с огромным количеством типсов.

Помните, что чем крупнее лист байхового чая - тем меньше в нем пользы и вкуса. Наиболее ценными считаются сорта, собранные из молодых нежных листов с нераскрывшимся почками. Наиболее распространенными для широкого потребления считаются "ломаные" чаи - это значит, что листья были измельчены. В магазинах такой продукт встречается очень часто, но из-за такой деформации листа он менее полезен, чем цельнолистовой продукт.

