Розовые пеликаны прилетели линять в Крым

В последние годы в Восточный Крым, в частности на Керченский полуостров, начали прилетать для отдыха и линьки розовые пеликаны, которые обычно предпочитают проводить лето в дельте Волги под Астраханью. Недавно, уже в июле, они уже не в первый раз появились и на островках солёных озёр под Феодосией.

Научный сотрудник Опукского природного заповедника Игорь Сикорский рассказал, что на планете обитает всего восемь видов этих птиц. Самый распространённый из них – розовый пеликан. Его вес достигает 14 кг, размах крыльев – двух с половиной метров. Характерная особенность пеликанов – кожистый горловой мешок под клювом, напоминающий длинный сачок. Вероятно, из-за своеобразной формы клюва пеликаны и получили своё название от древнегреческого слова со значением «топор».

По словам Сикорского, на озёрах Камышинский луг и Кояшском сейчас можно увидеть от 500 до 1000 розовых пеликанов. Точнее подсчитать сложно, так как осторожные птицы подпускают наблюдателей не ближе чем на сотню-другую метров. Свой летний крымский досуг они проводят довольно однообразно – с утра улетают куда-то покушать рыбки (вероятно, на Фронтовое водохранилище), а потом целый день сидят на воде, сбившись в большие стаи. Игорь считает, что это, судя по оперению, уже взрослые где-то отгнездившиеся в этом году птицы.

Пеликаны довольно неуклюжи на суше, но хорошо летают и отлично плавают, поэтому большую часть времени проводят на воде, добывая в ней свой основной корм – рыбу. Однако из-за особенностей оперенья нырять они не умеют и «рыбачат», погружая под воду клюв, шею и часть туловища. Нередко пеликаны устраивают коллективные облавные рыбалки, шумно хлопая крыльями по воде и таким образом загоняя добычу к берегу. Известны случаи, когда на таких охотах они успешно кооперировались с бакланами.

В Крыму пеликаны появляются ранней весной, уже в первых числах марта, в более северные районы летят несколько позднее. По наблюдениям сотрудников Опукского заповедника, с конца апреля можно увидеть розовых пеликанов, пролетающих к местам будущих гнездовых колоний. В это время они держатся уже парами.

– В колонии пеликанов у берегов мелководных водоёмов и в речных дельтах может быть до 700 и даже более пар, – рассказывает Сикорский. – Птицы то спокойно бродят с бормотанием, то, подняв крылья, подпрыгивают или, взлетев в воздух, кружат, снова садятся, собираются в кружок, трутся клювами. Пеликаны очень пугливы, при малейшей угрозе они нередко перебираются на новые места, бросая гнезда и птенцов. Там они уже не успевают вывести потомство. Поэтому их численность сокращается.

Линяют розовые пеликаны один раз в году с середины лета. Отлетают на зимовку они довольно поздно, после начала заморозков. А следующей весной молодые особи к родным гнездовьям не возвращаются. Первые два-три года жизни пеликаны не гнездятся и проводят это время, вероятно, где-нибудь вблизи от мест зимовок.

Как рассказал Игорь Сикорский, с незапамятных времён существуют легенды об удивительных родительских качествах пеликанов. Ещё древние египтяне считали, что в засушливые годы эти птицы спасают своих птенцов от голода и жажды, питая их своей кровью. Евреи, наверное, слышали эти рассказы в эпоху египетского рабства – по крайней в мере, в Ветхом Завете о пеликанах говорится то же самое. А воспитанные на Библии христиане первых веков сравнивали пеликана с Иисусом Христом, спасающим Своей плотью и кровью верующих. В европейской геральдике, например, у польской шляхты, изображение этой птицы также символизирует самоотверженную родительскую любовь. У мусульман пеликан тоже пользуется большим уважением – по преданию он приносил в горловом мешке камни для постройки мекканских святынь.

Кроме того, пеликан является важным алхимическим символом из-за сходства его клюва по форме с ретортой, которую иногда называли «философским пеликаном», в Северной Европе его изображение стало эмблемой доноров, а в России лучшим учителям года вручают призовую статуэтку «Хрустальный пеликан».

Павел Петров, газета «Победа»