В бой идут одни старики

Президент России окончательно определил возраст своего окружения, сделав ставку на ровесников. Новый год Владимир Путин начал с подписания закона, повышающего предельный возраст высокопоставленных государственных чиновников до 70 лет. В декабре 2012 года Госдума приняла данный закон, внесенный лично президентом еще в сентябре того же года. По сравнению с предшествующим законом, высокопоставленные российские чиновники получили возможность работать на государство на 5 лет дольше. Но решение об этом будет принимать лично президент. Отметим, что подарок президента адресован федеральным государственным служащим категории «руководители», относящимся к высшей группе должностей. Перед этим возможность работы на госслужбе до 70 лет получили сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и судьи.

Таким образом, отпраздновав 7 октября 2012 года 60-летний юбилей, Владимир Путин вероятно решил, что основными попутчиками третьего президентского срока сделает своих ровесников. При этом, российского президента сложно прямо обвинить в предвзятости, поскольку сейчас в мире и Европе как никогда остра проблема старения населения и соответствующего поднятия пенсионного возраста, а также пребывания на работе. Кроме того, согласно классификации ООН, преклонный возраст начинается только после 75 лет, а до этого с 60 лет имеет место категория пожилого возраста. По статистике Пенсионного фонда РФ, на конец 2011 г. в России численность пенсионеров составляла 40,2 миллионов человек, так что логически можно предположить, что Владимир Путин просто нашел частичный путь решения проблемы старения квалифицированных кадров на государственной службе.

С другой стороны, можно предположить, что действующий российский президент не полностью доверяет молодому поколению, ставку на которое сделал премьер Дмитрий Медведев. В его нынешнем правительстве самому молодому министру (связи и массовых коммуникаций – Николай Никифоров) – 30 лет. Более того, близкие к Дмитрию Медведеву (47 лет) государственные чиновники также принадлежат к категории «до 50»: Аркадий Дворкович – 40 лет, Игорь Шувалов – 45 лет, Владислав Сурков – 48 лет. В то время как многие соратники Владимира Путина уже преодолели планку в 60 лет или близки к ней: Юрий Ушаков – 65 лет, Михаил Фрадков – 62 года, Сергей Лавров – 62 года, Николай Патрушев – 61 год, Александр Бортников – 61 год, Сергей Шойгу – 57 лет, Игорь Сечин – 52 года. Хотя до максимального среднего возраста высшего государственного руководства в СССР (1981 год – средний возраст членов Политбюро 67,7 лет) нынешней России еще далеко, Владимир Путин на конец своего третьего президентского срока может вплотную приблизится к советским возрастным рекордам. Отметим, что в 1993 году в ельцинской России средний возраст государственных руководителей приближался к 50 годам.

Особо следует отметить, что нынешний премьер и предыдущий президент РФ Дмитрий Медведев не просто делал ставку на молодые кадры, он еще и законодательно регулировал этот процесс. В частности, в 2010 г. им был подписан закон, снижающий предельный возраст пребывания на государственной службе с 65 до 60 лет.

Повышение Владимиром Путиным предельного возраста службы высших чиновников также вносит определенный конфликт в среду руководящего состава государственного аппарата России. Отныне все меньше возможностей занять высшие посты в государстве для молодого и среднего поколения госслужащих. Учитывая то, что численность чиновников в России на начало 2010 года составляла 1,64 миллиона человек, есть основания для утверждения об уменьшении вертикальной мобильности в этой среде. Это приведет к тому, что во времена президентства Владимира Путина поколение государственных руководителей «до 50» будет дрейфовать в сторону альтернативных центров силы – либо к группе Дмитрия Медведева, либо в оппозиционный лагерь, во главе с фигурой Михаила Прохорова. По окончанию президентства Владимира Путина наверняка произойдет урезание предельного возраста госслужбы высших руководителей к 65, а то и 60 годам.

Следует напомнить, что в начале 2012 года во время президентской избирательной кампании Владимир Путин в своей статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» делал акцент на проблеме слабости социальных лифтов. В начале 2012 года нынешний президент демонстрировал понимание сужения возможностей для многих молодых сотрудников реализовать свои профессиональные знания и умения.

Пока же, согласно рейтингу издания «The Economist», средний возраст членов правительства в России – 47 лет, в то время как в Индии – 65 лет, в Китае – 63 года, а в США – 60 лет. По данным Росстата, нынешний средний возраст российского чиновника – 55 лет. При этом 17% из них старше 60 лет, а 8% старше 65 лет.

Любопытным может оказаться и поднятие предельного возраста государственной службы для руководящего состава до уровня продолжительности жизни в России, которая, по словам самого Владимира Путина, в 2012 году для мужчин слегка превысила планку в 70 лет.

В ООН утверждают, что к 2050 году численность людей старше 60 лет в России составит 31% населения. Возможно, к тому времени, нынешние президентские инициативы по граничному возрасту госслужбы покажутся даже недостаточными. Но не лучше ли успешно решать проблема старения населения и держать открытой перспективу для молодого поколения руководителей?

В Украине ситуация схожа с Россией. Средний возраст членов нашего нынешнего правительства аналогичен российскому и составляет также 47 лет. Средний возраст украинских депутатов нынешней Верховной Рады составляет 45 лет. В то же время, средняя возрастная планка руководителей бизнеса – 36 лет, а это на 10 лет моложе, чем в Европе и США. Следовательно, украинский путь омоложения элиты может произойти через бизнес. С этой точки зрения экономизация политики в Украине действительно неизбежна.

Роман Рукомеда

политический эксперт