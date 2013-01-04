В бой идут одни старики
Президент России окончательно определил возраст своего окружения, сделав ставку на ровесников. Новый год Владимир Путин начал с подписания закона, повышающего предельный возраст высокопоставленных государственных чиновников до 70 лет. В декабре 2012 года Госдума приняла данный закон, внесенный лично президентом еще в сентябре того же года. По сравнению с предшествующим законом, высокопоставленные российские чиновники получили возможность работать на государство на 5 лет дольше. Но решение об этом будет принимать лично президент. Отметим, что подарок президента адресован федеральным государственным служащим категории «руководители», относящимся к высшей группе должностей. Перед этим возможность работы на госслужбе до 70 лет получили сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и судьи.
Таким образом, отпраздновав 7 октября 2012 года 60-летний юбилей, Владимир Путин вероятно решил, что основными попутчиками третьего президентского срока сделает своих ровесников. При этом, российского президента сложно прямо обвинить в предвзятости, поскольку сейчас в мире и Европе как никогда остра проблема старения населения и соответствующего поднятия пенсионного возраста, а также пребывания на работе. Кроме того, согласно классификации ООН, преклонный возраст начинается только после 75 лет, а до этого с 60 лет имеет место категория пожилого возраста. По статистике Пенсионного фонда РФ, на конец 2011 г. в России численность пенсионеров составляла 40,2 миллионов человек, так что логически можно предположить, что Владимир Путин просто нашел частичный путь решения проблемы старения квалифицированных кадров на государственной службе.С другой стороны, можно предположить, что действующий российский президент не полностью доверяет молодому поколению, ставку на которое сделал премьер Дмитрий Медведев. В его нынешнем правительстве самому молодому министру (связи и массовых коммуникаций – Николай Никифоров) – 30 лет. Более того, близкие к Дмитрию Медведеву (47 лет) государственные чиновники также принадлежат к категории «до 50»: Аркадий Дворкович – 40 лет, Игорь Шувалов – 45 лет, Владислав Сурков – 48 лет. В то время как многие соратники Владимира Путина уже преодолели планку в 60 лет или близки к ней: Юрий Ушаков – 65 лет, Михаил Фрадков – 62 года, Сергей Лавров – 62 года, Николай Патрушев – 61 год, Александр Бортников – 61 год, Сергей Шойгу – 57 лет, Игорь Сечин – 52 года. Хотя до максимального среднего возраста высшего государственного руководства в СССР (1981 год – средний возраст членов Политбюро 67,7 лет) нынешней России еще далеко, Владимир Путин на конец своего третьего президентского срока может вплотную приблизится к советским возрастным рекордам. Отметим, что в 1993 году в ельцинской России средний возраст государственных руководителей приближался к 50 годам.
Особо следует отметить, что нынешний премьер и предыдущий президент РФ Дмитрий Медведев не просто делал ставку на молодые кадры, он еще и законодательно регулировал этот процесс. В частности, в 2010 г. им был подписан закон, снижающий предельный возраст пребывания на государственной службе с 65 до 60 лет.
Повышение Владимиром Путиным предельного возраста службы высших чиновников также вносит определенный конфликт в среду руководящего состава государственного аппарата России. Отныне все меньше возможностей занять высшие посты в государстве для молодого и среднего поколения госслужащих. Учитывая то, что численность чиновников в России на начало 2010 года составляла 1,64 миллиона человек, есть основания для утверждения об уменьшении вертикальной мобильности в этой среде. Это приведет к тому, что во времена президентства Владимира Путина поколение государственных руководителей «до 50» будет дрейфовать в сторону альтернативных центров силы – либо к группе Дмитрия Медведева, либо в оппозиционный лагерь, во главе с фигурой Михаила Прохорова. По окончанию президентства Владимира Путина наверняка произойдет урезание предельного возраста госслужбы высших руководителей к 65, а то и 60 годам.
Следует напомнить, что в начале 2012 года во время президентской избирательной кампании Владимир Путин в своей статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» делал акцент на проблеме слабости социальных лифтов. В начале 2012 года нынешний президент демонстрировал понимание сужения возможностей для многих молодых сотрудников реализовать свои профессиональные знания и умения.
Пока же, согласно рейтингу издания «The Economist», средний возраст членов правительства в России – 47 лет, в то время как в Индии – 65 лет, в Китае – 63 года, а в США – 60 лет. По данным Росстата, нынешний средний возраст российского чиновника – 55 лет. При этом 17% из них старше 60 лет, а 8% старше 65 лет.
Любопытным может оказаться и поднятие предельного возраста государственной службы для руководящего состава до уровня продолжительности жизни в России, которая, по словам самого Владимира Путина, в 2012 году для мужчин слегка превысила планку в 70 лет.
В ООН утверждают, что к 2050 году численность людей старше 60 лет в России составит 31% населения. Возможно, к тому времени, нынешние президентские инициативы по граничному возрасту госслужбы покажутся даже недостаточными. Но не лучше ли успешно решать проблема старения населения и держать открытой перспективу для молодого поколения руководителей?
В Украине ситуация схожа с Россией. Средний возраст членов нашего нынешнего правительства аналогичен российскому и составляет также 47 лет. Средний возраст украинских депутатов нынешней Верховной Рады составляет 45 лет. В то же время, средняя возрастная планка руководителей бизнеса – 36 лет, а это на 10 лет моложе, чем в Европе и США. Следовательно, украинский путь омоложения элиты может произойти через бизнес. С этой точки зрения экономизация политики в Украине действительно неизбежна.
Роман Рукомеда
политический эксперт