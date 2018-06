Как у Януковича украли семь реформ

Многим показалось, что неисчерпаемый финансовый фонтан, неожиданно открытый гарантом Конституции в начале марта, является не только бесспорным доказательством успеха реформ, но и признаком их завершения. Некоторые даже вздохнули с облегчением, отреформировались, мол, может, удастся выжить. Надежда вроде бы подтверждалась и почти незамеченным подписанием указа президента о принятии плана действий по реализации реформ - без больших собраний и громких речей. Янукович, правда, еще в январе обещал подписать указ "за неделю" - у него все за неделю должно быть сделано! Он террористов велел найти за неделю - и... как всегда!

Документ оказался, как всегда, интересным, глубоким, объемным - полторы сотни страниц. Четко, логично, системно и последовательно.

Оказалось, что куда-то исчезло семь реформ. Зимой так старательно внушали, что их двадцать одна, и это только начало, а в марте - четырнадцать, и никаких объяснений от вдохновителей.

Помните, сколько отцов и матерей было у колыбели реформ два года назад? Друг друга отталкивали, чуть ли до драки не доходило, кто наибольший реформатор - Акимова, Тигипко, Бродский, Колесников, Клюев, чуть не забыл - Каськив! - и все пели, как все четко продумано, спланировано, каждый знает что делать и как.

А сейчас? Все заняты, все при более важных делах, о чем свидетельствует стремительный рост благосостояния чиновников. Та же Акимова, вроде бы помимо реформы ничем не обремененная, но как советский партизан - выскочит, стрельнет в небо - и скрывается. Вашингтон, Нью-Йорк, Фонд Карнеги, то-се... Тигипко время от времени поагитирует, но у него трагически получается - мол ничего-ничего, вот выберете нас осенью - узнаете, что такое настоящие реформы... Убедительно, верится, что не врет...

Вот разве что господин Мирошниченко, как последний самурай, с ласковой улыбкой перед оппонентами мечом реформ размахивает. Правда, он и зимой не мог перечислить хотя бы пять из двадцать одной, еще судебную туда упорно лепил, хотя ее в списке никогда не было, здесь четырнадцать оставили - с него все равно спрашивать бесполезно. Что поделаешь, человек - член комитета этих самых реформ со дня основания, откуда ему знать?.. Зато объяснения на любой случай имеет: а зато у нас реформы!

Почему Тимошенко и Луценко в тюрьмах, а одного мэра одного столичного города даже в прокуратуру не приглашают? Зато у нас реформы!

А почему президенты европейских стран отказались ехать в Ялту? Ну так реформы у нас!

А почему журналистов и демонстрантов милиционеры колотят во время мирных собраний? Так реформы, я вам говорю!

Это Мирошниченко демонстрировал свободу слова в ток-шоу "Республика" 20 мая: вам интересно узнать о причинах, мне интересно поговорить о последствиях. По Жванецкому: "Вы хотите запутать меня своими вопросами - я запутаю вас своими ответами".

Кстати, говорят, что количество реформ уменьшилось потому, что чиновники не могли изучить всех названий - слишком много.

На самом деле, семь реформ не завершились - просто некоторые разделы предварительного плана объединили. Чтобы это заметить, нужно документ прочитать, но сомневаюсь, чтобы его читали даже те, кто писал. Неизвестные герои текстовых процессоров, электронных таблиц и редакторов пдф файлов добросовестно расставили по клеточкам мероприятия, сроки и индикаторы выполнения.

Что должно свидетельствовать о реализации медицинской реформы? Уменьшение смертности, заболеваемости, увеличение средней продолжительности жизни? Ошибаетесь.

Вот примеры индикаторов:

"Издание акта Кабинета Министров Украины, указанного в подпункте..."

"Издание нормативно-правового акта, указанного в подпункте..."

"Охват электронным реестром пациентов не менее 80% пациентов, проживающих в пилотных регионах".

"Заключение в пилотных регионах 100% договоров с центрами первичной медицинской (медико-санитарной) помощи».

Нет сомнений, что акты будут изданы, договоры заключены, реестры созданы, следовательно, реформа будет успешно воплощена.

Что вы лезете со своим вымиранием населения?

Кстати, о реестрах. Всем известно о потоке инвестиций, который затапливает Украину последние два года. Чтобы ни одна копейка, то есть цент, не остался без государственного надзора, планом реформ предусмотрено вести реестры иностранных инвестиций: один - Министерством экономики, второй - агентством Владика Каськива (а он что-то очень печальный после забивания китайского костыля в украинскую шпалу). Ведомство Порошенко будет считать инвестиции, которым нужна государственная поддержка, а Каськив - просто инвестиции. Интересно, к кому будет длиннее очередь? Зато Каськиву подкинули еще Национальных проектов. Все разумно, прагматично, системно. Нацпроект "Качественная вода" уже позволил перекачать почти четыреста тысяч с лишним евро из бюджета на счет немецкой фирмы, торгующей сибирской древесиной. Одновременно не первый год существует государственная программа "Питьевая вода", которую сейчас воплощает министр Близнюк. Так что получим две воды - качественную и питьевую. Хотя бы холодную не отключили...

План действий по реализации реформ, кстати, предусматривает сокращение государственных программ на 20%. У Каськива вроде бы шансов выжить больше, у него проект. С другой стороны, родители Близнюка более удачно выбрали место рождения сына...

Поскольку запланировали программы сокращать, власти вполне последовательно продуцирует новые: предусмотрено утверждение десяти программ, хороших и разных: в частности загадочная "Сто процентов" (внедрение информационных технологий в учебный процесс, оказывается), юмористическая "Общегосударственная программа развития конкуренции в Украине на 2013 - 2023 годы", очень аппетитная "Программа энергосбережения для снижения потребления электрической энергии шахтами, которые работают в режиме водоотлива" и другие, вплоть до безопасности движения. Добавить бы еще продовольственную, жилищную, и несколько программ КПСС...

В дополнение имеем неисчерпаемую фантазию премьера: писал в февралео слаженных действиях реформаторов - Янукович сообщает, что принял программу энергосбережения, Азаров на следующий день дает поручения Близнюку, Хорошковскому и Клюеву разработать программу с таким же названием. Show must go on - через три месяца вполне системно успешный маркшейдер планеты поручает Порошенко и Бойко заняться программой энергоэффективности и энергосбережения. Итак, имеем три программы. Уменьшатся ли энергозатраты? Угадайте с трех раз.

Николай Янович рождает программы как сытая курица яйца несет. В Днепропетровске бабахнуло - премьер уже докладывает: а мы разрабатываем антитеррористическую программу! Неужели еще до взрывов стали? Поехал в Катар - будет программа стратегического сотрудничества! Заехал в Кривой Рог - будет экологическая программа Кривбасса! Добрался наконец до заседания правительства - принята Концепция Госпрограммы внедрения электронного управления! Это только за последний месяц.

И нет оснований сомневаться, все будет выполнено - т.е. программ и концепций будет еще больше! Потому что "каждый исполнитель мероприятия будет иметь собственный план-график выполнения задания, у нас не будет такой низкой результативности в работе, которые снижают эффективность совместной работы и мешают быстрым и качественным преобразованиям в экономике и обществе», - отметил Валерий Хорошковский. Видимо, свою часть программы энергосбережения наконец написал. Представляю, как секретарь Совбеза Клюев бросился дорабатывать свои разделы... За два месяца до выступления Хорошковского, на том же историческом заседании правительства 7 марта Азаров уже ввел проектный менеджмент и персональную ответственность за выполнение задач, но строевой генерал армии может и нарядом вне очереди наказать.

Но одну программу все-таки сократили. Теперь правительству не надо тратить время на ежегодную программу экономического развития. Акимова очень хорошо объяснила, что все предыдущие правительства все равно глупости писали, так зачем нам еще и азаровская? Для того, чтобы парламентская капелла отвлекалась от наблюдения за рукой парламентского дирижера? Нет, нельзя идти на уступки так называемой оппозиции и коварному канцлеру Меркель: есть президентский план реформ - вперед к счастью!

Очень реформаторская система получается: президент создает правительство (в котором министры равны премьеру, потому что так же назначены лично президентом), которое фактически не отягощено даже символическими обязательствами перед парламентом, большинство представителей которого, мягко говоря, мало волнует интересы граждан, которые их избрали, зато исправно реагируют на сигналы волшебной руки.

Настоящее народовластие! И правдиво говорил господин Мирошниченко в том же ток-шоу: "У нас не монархия!"

Действительно, разве увидишь такую ​​стройную, логичную и эффективную систему управления страной в Великобритании, Бельгии, Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции? Теперь понятно, почему они барахтаются в хаосе бесконечного экономического и политического кризиса, пока Украина стремительно мчится к новым реформам и програмам.

Разве можно представить, чтобы какой-то из монархов Европы вдруг решил построить пирамиду в свою честь - и вся страна радостно бросится собирать камни... да нет, не для того - для строительства неизвестно чего, преобразований, свершений, инвестиций, роста ВВП, распиливания бюджета, развития откатных технологий и процветания элиты.

Разве есть у этих псевдодемократий воодушевление рожать такие величественные планы, реформы и программы?

Зря кое-кто, вроде Азарова, утверждает, что созданию способствуют никем не виданные иностранцы, которые блуждают государственными объектами высшей категории безопасности.

Некоторые ищут неиссякаемый источник идей в доме с химерами напротив президентского здания (не главного, а того, что на Банковой), который якобы внушает какие-то мысли гаранту.

А мне кажется, что эти идеи разносит правительственными коридорами призрак, которого впервые увидели в Европе Маркс с Энгельсом более полутораста лет назад.

Только теперь он называется призраком реформизма.

Виктор Мишковский