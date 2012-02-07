Азаров не знает о программах, которые принимает Янукович?

Правительство Януковича на протяжении последних десяти дней активно противостояло морозу. Сначала президент продемонстрировал физическую мощь профессионалов Украине и всему миру: "Мы фактически на 14 миллионов тонн за два года увеличили объемы добычи угля."

Очень интересно, кто вместе с президентом увеличивал добычу, может этот неназванный кто-то знает, куда делись более чем 7 млн. тонн черного золота: сайт Госкомстата в разделах “Производство основных видов промышленной продукции” уперто отчитывается о 61,8 млн. тонн готового угля в 2011 году и по 55 млн. тон в 2009-ом и 2010-ом. Понятно, в Украине еще не создано Министерство Правды, но чтобы так пренебречь заявлением главы государства...

Для закрепления достигнутого успеха президент сообщил: «Мы приняли программу энергосбережения, диверсификации источников поставки газа в Украину и его замещения другими энергоносителями». Как известно, программы, концепции, стратегии, планы-графики, доктрины, а теперь еще и ассамблеи — это наше все, враг ни разу не устоял...

Правда, утром следующего дня Азаров о программе президента не знал: “Программу энергосбережения нужно создавать не «вообще», а на основании данных обследования теплоэффективности буквально каждого дома.” И велел Близнюку с Хорошковским и Клюевым скоренько программу писать.

Неужели премьер считал, что Янукович принял какую-то “вообще” программу? Прокол хуже, чем у Госстата...

Хорошо хоть теперь знаем, что тот неизвестный, с которым президент принимал программу, а до того увеличивал добычу угля — явно не Азаров.

Возникают вопросы, остаются ли действующими Закон Украины “Об энергосбережении” и “Энергетическая стратегияУкраины на период до 2030 года”?

Сайт Верховной Рады утверждает, что действует – но президент с премьером об этих документах не вспоминают. А там, кстати, и о диверсификации источников импорта энергоносителей, и об увеличении добычи угля, собственного газа, нефти, энергоаудите, стимулировании энергосбережения и много чего полезного и актуального не только зимой.

Но зачем выполнять законы и стратегии, порожденные предыдущей владой, если кормчие новой страны приняли новую, самую лучшую программу? Только ли собираются разработать?

По-видимому, чтобы уладить неудобный момент перед президентом, премьер посетил Дарницкую ТЭЦ, которая “во исполнение поручений Президента Украины Януковича В.Ф. и Премьер-министра Украины Азарова Н.Я., за счет реконструкции и обновления оборудования с целью уменьшения использования дорогого газа почти вдвое увеличила использование альтернативного топлива – угля...” Конечно, без поручений они вот уже лет шестьдесят не знали бы, чем заняться. Окинув глазом предприятие, что уже лет тридцать требует реконструкции, Азаров заявил: “Мы конкретно решаем вопрос перевода ТЭЦ на комплексное использование газа и угля”... На этой станции значительно сокращено использование дорогого природного газа за счет частичного ее перевода на антрацит.

Неужели эти загадочные “мы” имели такое огромное влияние уже в начале 50-х годов прошлого столетия, когда строилась Дарницкая ТЭЦ, что конкретно смогли решить: “Основное топливо – донецкий уголь АШ, буферное – природный газ”? (Панов А.М. Киевская энергетическая система. К.: Техника, 1982.).

Еще немножко, и окажется, что именно во исполнение поручений Януковича и Азарова комсомолец Павка Корчагин строил узкоколейную железную дорогу из Боярки в Киев. По которой поставляли альтернативное топливо — дрова.

Виктор Мишковский