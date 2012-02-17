Грузия. Впечатления от успехов

Вторую неделю подряд нахожусь под влиянием впечатлений по итогам визита в Грузию. Они напрямую связаны с тем, что происходит и с нашим образованием, и с нашими планами на будущее.

Впечатление первое – они уже успели сделать все то, что мы только планируем сделать у нас. И оно работает!

Впечатление второе. Учиться чужому опыту можно и нужно. И не только у тех, кто уже достиг успеха – но и у тех, кто его только добивается.

"У всякого своя доля і свій шлях широкий. Хто мурує, хто руйнує… (с)" На самом деле, у нас с Грузией очень много общего. И не только восхищение Тарасом Шевченко, именем которого названа одна из центральных улиц в Тбилиси.

Мы также вместе получили в наследство целый комплекс постсоветских проблем. С одной лишь разницей – они действительно открестились от них ради движения вперед, а мы только делаем вид – то есть, имитируем.

Одним из примеров подобной очевидной имитации является реформа в нашем высшем образовании.

К слову сказать, не только у нас высшая школа болеет хилым администрированием и финансированием. Но лишь у нас она работает исключительно на профильное министерство и нужды министра – хотя должна работать на студента и науку.

Только у нас служба занятости учитывает бухгалтеров в 18 раз больше, чем регистрирует вакансий, а экономистов - в 38 раз больше, чем требует рынок труда. У нас все еще учатся хорошо только для того, чтобы устроиться за границей. При полном содействии того же министерства, которое ежегодно заказывает Одесской национальной морской академии и Одесскому национальному морскому университету подготовку 1450 специалистов для морского флота, которого в Украине нет.

При этом власть всячески централизует управление высшей школой – вместо обеспечения действенной университетской автономии, которая бы мотивировала учебные заведения не наживаться на контрактниках, а зарабатывать на развитии науки и инновациях.

Похоже, отрасль концептуально готовят к превращению в предвыборный ресурс, которым будет руководить министр лично.

Средства «ходят за ребенком» – способным к обучению В Грузии большинство наших бед остались разве что в воспоминаниях.

Систему финансирования отрасли они реорганизовали радикально – путем внедрения так называемого, ваучерного (или грантового) финансирования. Подобный подход, кстати, содержится и в альтернативном проекте реформирования нашей высшей школы от оппозиции.

Суть его заключается в том, что государство закрепляет средства не за учебными заведениями – как у нас. Ведь не секрет, что в итоге они достаются не лучшим университетам, а более лояльным к министру ректорам.

В Грузии они привязаны к лучшим выпускникам школы, которые получают это право по итогам независимого оценивания в виде Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выдержал успешно испытание – получи право на бесплатное обучение.

Денежное наполнение ваучера также напрямую зависит от результатов ЕГЭ. Только наивысшее количество баллов дает основание рассчитывать на 100% компенсацию стоимости обучения со стороны государства. Таких в Грузии традиционно около 12% абитуриентов.

Остальные могут рассчитывать на частичную компенсацию – 70%, 50% и 30%. Представляете мотивацию к обучению в средней школе и подготовке к независимому оцениванию? Кстати, экономистов и юристов готовят исключительно по 100% ваучерам. Таким образом государство нейтрализует традиционно избыточный спрос на их подготовку. У нас же спрос на естественные и технические специальности поддерживается исключительно баллами за приобретенные родителями курсы довузовской подготовки.

Отдельно стоит упомянуть о механизмах поощрения развития образовательной альтернативы.

В Грузии за право на освоение государственных средств борются и частные высшие учебные заведения. Если абитуриенты либо их родителями считают качество их образовательных услуг более высоким – они могут адресовать им государственные ваучерные средства. По собственному решению, а не в соответствии с распоряжением чиновника, которому ректор должен демонстрировать лояльность всевозможными способами и путями.

При таком подходе руководитель учебного заведения независимо от формы собственности заботится не только об уровне образования, но и об умеренности цен. Ведь в том случае, если стоимость обучения в частном заведении выше стопроцентного ваучера, абитуриенту придется доплачивать разницу. А если там нет лучшего качества, какой смысл платить больше?

Государственные учреждения также вынуждены конкурировать – ведь если им не адресуют ваучеры – никакая протекция министерства не поможет.

Не шубой с барского плеча… Борьба за новое качество высшего образования в этой стране мотивировано не только децентрализованной системой госзаказа, но и действенным механизмом университетской автономии.

Университетам в этой стране передано немало прав на законодательном уровне. Среди наиболее принципиальных – право формировать собственный контент, вести независимую кадровую политику, а также право собственности на имущественный комплекс вуза. В том числе, и право собственности на изобретения и другие продукты интеллектуального труда. Ведь именно оно в итоге мотивирует их к нормальному европейскому стремлению зарабатывать тем, чем зарабатывает большинство ведущих университетов мира – наукой и инновациями. Какой им смысл выкручивать руки контрактникам?

Кстати, в Грузии не только высшие, но общеобразовательные учебные заведения наделены статусом субъекта публичного права. И пользуются соответствующей финансовой автономией.

В этой стране чуть ли не впервые на постсоветском пространстве легализовано в образовании систему эндавмента – исключительно перспективной модели негосударственного финансирования образовательных потребностей лучших университетов. С одной стороны, благодаря стабильности поступления средств, с другой – учитывая невозможность коррупционных способов их использования.

Обычно эндавмент имеет вид имущественных активов, вкладываемых в ценные бумаги, инвестиционные проекты или другое недвижимое имущество. Этот капитал - в отличие от другой благотворительной помощи или шубы с барского плеча - является неприкосновенной. Его нельзя тратить. Пользуются лишь прибылью(%) с его инвестирования, и исключительно для целевых нужд организации, которой он предоставлен. В нашем случае, университета или любого другого учебного заведения.

За тем, на что и каким образом расходуются средства вуза, следит Совет регентов университета, перед которой ректор отчитывается, в том числе по финансовым вопросам.

Компьютер в подарок каждому первокласснику В свое время государственные мужи Грузии пришли к неожиданному для наших чиновников выводу – бесполезно и бесперспективно модернизировать университеты без обеспечения школьной реформы. Так сказать, параллельно.

Начали с элементарного – с вытеснения школьного криминала, от которого в то время страдало любое учебное заведение страны. Пригласили специально обученную охрану, ввели видеонаблюдение в школьных классах и коридорах.

А потом внедрили 12-летнее обучение и занялись уровнем профессионализма учителей. Прежде всего, подготовили тренеров по их переквалификации – обязательной для получения права преподавать в школе.

К слову сказать, на 2 тысячи школ в стране сегодня – 60 тысяч учителей. И лишь 20% из них получает самую высокую зарплату – до тысячи лари (около $600). Рядовой школьный учитель получает втрое меньше.

Размер оплаты его труда сегодня меньше всего зависит от стажа, просиженного за учительским столом. От чего же он зависит в большей степени?

Оказывается, от успешной сертификации по специальности, информационным технологиям и английскому языку – обязательной для всех учителей без исключения. Не случайно среди «зажиточных» учителей Грузии легко оказывается молодежь, которая дорожит собственным рабочим местом. И социальным статусом ...

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Не случайно каждому первокласснику государство представляет компьютер, которому учитель всегда найдет место в учебной работе. И не в статусе бесполезного памятника, как это зачастую случается в большинстве наших сельских школ.

Не менее важную роль в модернизации грузинской школы сыграла деполитизация содержания образования и обеспечение широкой альтернативы выбора школьных учебников.

Кстати, учебники в Грузии так же, как и у нас, получают гриф профильного министерства. Но в отличие от нас в Грузии их стоимость оплачивается родителями. Следовательно, спрос на их распространение, а значит, и прибыль издателей зависит напрямую не от милости чиновника, а от их качества – соответствия требованиям школьных программ, мощности дидактического аппарата, доступности и т.д.

Наконец, стоит отметить еще одну деталь.

На сегодняшний день грузинский выпускник походит независимое оценивание не только не только в связи с поступлением (ЕГЭ), но и по итогам школьного обучения. Накануне выпуска он сдает централизованно, так называемые, аттестационные экзамены по восьми предметам.

По сути, школа в Грузии отстранена от оценки их конечного продукта. Но, одновременно, и мотивирована государственным контролем над качеством – на всех уровнях.

И напоследок Может, родителям абитуриентов и остальным налогоплательщикам сэкономить однажды – на взятках или репетиторах – и делегировать нашего профильного министра поучиться в Грузию?

Так сказать, для овладения перспективным опытом администрирования отраслью.

Леся Оробец, специально для УНИАН