Британская группа Freak Power впервые выступит в Киеве

1 декабря в столичном Caribbean Club Concert Hall выступит британская группа Freak Power. Коллектив сыграет любимые треки и представит новый альбом United State, с которым в 2018 году вернулся на сцену.

Группу создали Норман Кук, который позже стал известен как Fatboy Slim, и Эшли Слейтер, участник джазового биг-бэнда 80-х Loose Tubes. В 1993 году их песня Turn On, Tune In, Cop Out стала мини-хитом после того, как ее услышали в рекламном ролике джинсов Levi's тысячи поклонников во многих странах мира. Этот трек является частью альбома Drive Thru Booty, релиз которого состоялся в 1994. Вторым хитом с этой пластинки стал Rush. В 1996 году вышел LP More Of Everything For Everybody, на этот раз трек Song #6 стал саундтреком фильма Code 46 (2004). С конца 90-х группа не была активна.

Но случилось невероятное, и Freak Power возвращаются с новым EP под названием United State. Это их первый сингл с 1999 года, и отзывы на него уже самые позитивные.

United State - это одновременно поп-музыка, которая вышла из андерграунда, и призыв к оружию, что вполне бы вписался в любую вечеринку. В текстах чувствуется уверенность и актуальность - неудивительно, что группа решила вернуться именно сейчас и дать ответ или обсудить немало актуальных тем в мире.

Конечно, кроме нового материала, группа сыграет и старые любимые треки, знаковые в своем звучании. Можно сказать, что сейчас Freak Power даже энергичнее, чем были раньше. Поэтому выступление в Киеве точно не стоит пропускать.

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2DeDzkD

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/188316685418435.