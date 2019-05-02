Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон. Сегодня ей исполняется 4 года.

К четырехлетию принцессы Шарлотты опубликованы три фотографии, сделанные матерью Шарлотты, герцогиней Кембриджской, в Лондоне и Норфолке.

Шарлотта, которой в сегодня исполняется четыре года, была сфотографирована герцогиней Кейт в Кенсингтонском дворце в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке.

На одной из фотографий принцесса в летнем платье с цветочным принтом сидит на траве.

На других снимках она держит цветок и сидит на деревянном заборе.

В комментариях Instagram-пользователи приветствуют кроху и ее родителей, а также сравнивают, на кого Шарлотта похожа больше - на Кейт, Уильяма или на бабушку-королеву?

Шарлотта, занимающая четвертое место в очереди на британский престол, родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне на западе Лондона.