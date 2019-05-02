Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения
К четырехлетию принцессы Шарлотты опубликованы три фотографии, сделанные матерью Шарлотты, герцогиней Кембриджской, в Лондоне и Норфолке.
Шарлотта, которой в сегодня исполняется четыре года, была сфотографирована герцогиней Кейт в Кенсингтонском дворце в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке.
На одной из фотографий принцесса в летнем платье с цветочным принтом сидит на траве.
На других снимках она держит цветок и сидит на деревянном заборе.
Thank you for the lovely messages for Princess Charlotte’s fourth birthday! The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share three new photographs of Princess Charlotte ahead of her fourth birthday. The photographs were taken in April by The Duchess at Kensington Palace and at their home in Norfolk.
В комментариях Instagram-пользователи приветствуют кроху и ее родителей, а также сравнивают, на кого Шарлотта похожа больше - на Кейт, Уильяма или на бабушку-королеву?
Шарлотта, занимающая четвертое место в очереди на британский престол, родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне на западе Лондона.