Больше не Селена Гомес: названа новая самая популярная женщина в Instagram
16:58, 26 февраля 2019Мир
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Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в социальной сети Instagram.
Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в соцсети Instagram.
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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Согласно имеющейся информации, 25 февраля Гранде обогнала певицу и актрису Селену Гомес, у которой было больше всего подписчиков с октября прошлого года. Гранде, на которую подписаны 146,286,173 пользователей, обошла Гомес с 146,267,801 фолловерами.
Уточняется, что лидером по числу подписчиков по-прежнему остается футболист Криштиану Роналду.
Как сообщал УНИАН, ранее Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, заняв первые три строчки Billboard.
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