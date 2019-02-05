Критиковал Путина: поклонники предположили, что Децл мог стать жертвой российских спецслужб

Даже один из последних постов исполнителя был направлен в адрес руководства Кремля.

Российский рэпер Децл мог стать жертвой российских спецслужб. Такое предположение появилось в сети.

Так, один из поклонников обратил внимание на то, что Кирилл Толмацкий регулярно критиковал российскую власть в целом и Путина в частности. Даже один из последних постов исполнителя был направлен в адрес руководства Кремля.

"Он критиковал власти и в музыке, и в СМИ. Ни на что не намекаю, просто хочу напомнить, что в КГБ СССР (откуда родом Путин) существовала практика убийств ядами, которые никак не определялись на экспертизах и напоминали смерть от естественных причин", - написал Максим Мирович.

Многие пользователи считают, что такая версия вполне выглядит правдоподобной для сегодняшних российских реалий.

Как сообщал УНИАН, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца. Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.