Стало известно, где и когда похоронят Децла
14:20, 04 февраля 2019Мир
383 0
Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию.
Децл умер в возрасте 35 лет / фото instagram.com/alla_orfey
Названы дата и место похорон хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Читайте такжеАлла Пугачева прокомментировала смерть Децла
Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на мать исполнителя Ирину Толмацкую.
Церемония прощания с Децлом состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице в Москве. Похороны пройдут в тот же день на Пятницком кладбище.
Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.
Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter