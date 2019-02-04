Стало известно, где и когда похоронят Децла

Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию.

Названы дата и место похорон хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

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Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на мать исполнителя Ирину Толмацкую.

Церемония прощания с Децлом состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице в Москве. Похороны пройдут в тот же день на Пятницком кладбище.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.