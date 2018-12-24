"Вера, семья и дружба": Елизавета II выступила с рождественской речью (фото)

Традиционно в канун католического Рождества 92-летняя королева официально поздравляет жителей Великобритании с наступающими праздниками и Рождеством Христовым. Елизавета II произнесла длинную праздничную речь, в которой призналась о вещах, которые неизменно сопровождают ее в течение жизни.

Официальное фото королевы Елизаветы II из записи ежегодной праздничной речи к Соединенному Королевству Содружества появилось на странице королевской семьи в Twitter.

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Ежегодная традиционная речь монарха будет транслироваться 25 декабря, однако запись поздравления уже приобрела немалый резонанс. Выступление 92-летней королевы Елизаветы накануне Рождества очень важно для Великобритании и других стран Содружества, ведь это единственное ее публичное обращение к народу, которое она написала лично и никому не поручала редактировать.

Запись рождественской речи проходила в белой гостиной в Букингемском дворце.

"Через многочисленные изменения, которые я видела на протяжении многих лет, вера, семья и дружба были не просто неизменными для меня, но и стали источником личного комфорта и уверенности", – сказала королева Елизавета II в своей предрождественской речи.

Также она подчеркнула, что важно относиться с пониманием к другим людям. "Даже при самых глубоких различиях, отношение к другому человеку с уважением всегда является хорошим первым шагом на пути к большему пониманию", – сказала 92-летняя королева. После этого она добавила, что верит в то, что послание Иисуса о мире на земле и доброй воле ко всем никогда не устареет.