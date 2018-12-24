Католическое Рождество 2018: как празднуют Сочельник по западному обряду (видео)

Уже второй год Украина официально празднует Рождество еще и по западному обряду. По традиции, 24 декабря, все западные христиане отмечают Сочельник.

В этот день украшают елки и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии.

Праздничный ужин на Сочельник должен обязательно включать освященный пресный хлеб - рождественские облатки. Перед ужином глава семьи читает отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.

Читайте такжеВ Украине празднуют Католическое Рождество: сочельник, традиции и символы

После этого все присутствующие берут облатки и делятся ими друг с другом, желая мира и добра.

В Сочельник есть обычай оставлять за столом незанятое место. Если кто-то придет в дом, он будет принят как родной.

В первый день Рождества подается праздничная пища - мясные блюда: свинина, индейка, гусь, ветчина. Щедрый праздничный стол считается залогом благополучия в новом году.