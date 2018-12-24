Католическое Рождество 2018: как празднуют Сочельник по западному обряду (видео)
12:24, 24 декабря 2018Мир
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Уже второй год Украина официально празднует Рождество еще и по западному обряду. По традиции, 24 декабря, все западные христиане отмечают Сочельник.
Католическое Рождество 2018: как празднуют Сочельник по западному обряду
В этот день украшают елки и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии.
Праздничный ужин на Сочельник должен обязательно включать освященный пресный хлеб - рождественские облатки. Перед ужином глава семьи читает отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.
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После этого все присутствующие берут облатки и делятся ими друг с другом, желая мира и добра.
В Сочельник есть обычай оставлять за столом незанятое место. Если кто-то придет в дом, он будет принят как родной.
В первый день Рождества подается праздничная пища - мясные блюда: свинина, индейка, гусь, ветчина. Щедрый праздничный стол считается залогом благополучия в новом году.
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