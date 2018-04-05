Болезнь отняла голос у Эдиты Пьехи

12:06, 05 апреля 2018
Мир
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Пьеха находится в больнице / фото УНИАН

Информацией известная певица поделилась в беседе с РБК. По словам Пьехи, она попала в больницу из-за обострения легочной болезни. Врачи проводят необходимое медикаментозное лечение, так что певица настроена позитивно.

«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», - рассказал артистка.

РосСМИ также сообщают, что певица отменила концерты.

Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей - ей исполнилось 80 лет. 

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Теги: #певица#российкие артисты