Болезнь отняла голос у Эдиты Пьехи

Известная певица попала в больницу из-за обострения легочной болезни.

Певица Эдита Пьеха рассказала о состоянии своего здоровья после госпитализации в среду.

Информацией известная певица поделилась в беседе с РБК. По словам Пьехи, она попала в больницу из-за обострения легочной болезни. Врачи проводят необходимое медикаментозное лечение, так что певица настроена позитивно.

«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», - рассказал артистка.

РосСМИ также сообщают, что певица отменила концерты.

Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей - ей исполнилось 80 лет.