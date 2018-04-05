Болезнь отняла голос у Эдиты Пьехи
12:06, 05 апреля 2018Мир
1880
Известная певица попала в больницу из-за обострения легочной болезни.
Пьеха находится в больнице / фото УНИАН
Певица Эдита Пьеха рассказала о состоянии своего здоровья после госпитализации в среду.
Информацией известная певица поделилась в беседе с РБК. По словам Пьехи, она попала в больницу из-за обострения легочной болезни. Врачи проводят необходимое медикаментозное лечение, так что певица настроена позитивно.
«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», - рассказал артистка.
РосСМИ также сообщают, что певица отменила концерты.
Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей - ей исполнилось 80 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter