Возле места проведения G20 убрали билборд с портретами украинских военных (фото)

В Гамбурге по неизвестным причинам убрали билборд с лицами украинских военных и других патриотов, который был расположен возле входа для членов официальных делегаций саммита G20. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Геннадий Курочка.

"Насколько мы понимаем, билборд был снят после встречи Трампа и Путина. Трудно, невероятно трудно смотреть в глаза нашим бойцам и волонтерам!", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Гамбурге появились плакаты с портретами украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии. Эти люди объединены проектом "Внимательно посмотрите на их лица" - "Look closely at their faces".