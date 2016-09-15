В СЦКК показали новые фото "особо циничного" обстрела кладбища Авдеевки боевиками

Об этом говорится в сообщении пресс-офицера украинской стороны СЦКК Вадима Бакая на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"14 сентября украинские военные наблюдатели осуществляли фотофиксацию фактов использования артиллерийских систем по населенным пунктам Пески и Авдеевка. В жилой сектор сюда снова прилетели артиллерийские снаряды", - сказано в нем.

Так, в Песках от мощных боеприпасов пострадал мост путепровода и жилой дом частного сектора по улице Ворошиловградской. Подтверждением этого факта нарушения прекращения огня являются поврежденные объекты и неразорвавшиеся снаряды калибром 122 миллиметра.

В Авдеевке от осколков артиллерийских снарядов пострадал жилой дом по улице Кирова.

"Особо цинично было обстреляно городское кладбище, где значительным разрушениям подверглись памятники на могилах похороненных здесь жителей города", - отметил Бакай.

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Отмечается, что все эти случаи нарушения режима прекращения огня и использования боевиками НВФ ОРДО запрещенного Минскими договоренностями вооружения военнослужащие украинской стороны СЦКК тщательно задокументировали и передали материалы фотофиксации представителям специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине.

Напомним, по данным Главного управления полиции в Донецкой области, в результате минометного обстрела кладбища в Авдеевке 14 сентября было разрушено 5 могил.

Кроме того, был поврежден цех по производству памятников – иссечены окна и крыша здания – и автомобиль ритуальной службы, стоявший поблизости.