Боевики обстреляли промзону и кладбище в Авдеевке (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, минометный обстрел со стороны боевиков начался около 4 часов утра. Под огонь попала промышленная зона.

Около 9 часов утра в Авдеевское отделение полиции поступило сообщение от жителей о том, что разрушено 5 могил на кладбище.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилой квартал Авдеевки: от частного дома остались одни стены (фото)Кроме того, во время обстрела был поврежден цех по производству памятников – иссечены окна и крыша здания – и автомобиль, стоявший поблизости.

Жертв и раненых среди мирного населения нет.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация – ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.