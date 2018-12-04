Букингемский дворец украсили к Рождеству (видео)

В британской королевской семье уже понемногу готовятся к предстоящим рождественским праздникам.

На официальной странице Букингемского дворца был опубликован ролик, в котором показали, как украшают мраморный зал дворца к Рождеству.

Внутри дворец украшен многочисленными шарами, а у входа установлено несколько живых елок, которые украшают игрушками в виде корон и карет. Выглядит все это убранство невероятно красиво.

Интересно, что именно Рождество королевская семья обычно встречает в Сандрингеме. Там все члены семейства во главе с королевой Елизаветой II посещают праздничную службу, после чего собираются на праздничный обед.

Уже известно, что в этом году королевская четверка – принцы Уильям и Гарри вместе с женами снова посетят службу и торжественный обед с королевой.