Букингемский дворец украсили к Рождеству (видео)
14:52, 04 декабря 2018Новости туризма
112 0
В британской королевской семье уже понемногу готовятся к предстоящим рождественским праздникам.
Иллюстрация / REUTERS
На официальной странице Букингемского дворца был опубликован ролик, в котором показали, как украшают мраморный зал дворца к Рождеству.
Внутри дворец украшен многочисленными шарами, а у входа установлено несколько живых елок, которые украшают игрушками в виде корон и карет. Выглядит все это убранство невероятно красиво.
Интересно, что именно Рождество королевская семья обычно встречает в Сандрингеме. Там все члены семейства во главе с королевой Елизаветой II посещают праздничную службу, после чего собираются на праздничный обед.
Уже известно, что в этом году королевская четверка – принцы Уильям и Гарри вместе с женами снова посетят службу и торжественный обед с королевой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter