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Букингемский дворец украсили к Рождеству (видео)

14:52, 04 декабря 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Внутри дворец украшен многочисленными шарами, а у входа установлено несколько живых елок, которые украшают игрушками в виде корон и карет. Выглядит все это убранство невероятно красиво.

Интересно, что именно Рождество королевская семья обычно встречает в Сандрингеме. Там все члены семейства во главе с королевой Елизаветой II посещают праздничную службу, после чего собираются на праздничный обед.

Уже известно, что в этом году королевская четверка – принцы Уильям и Гарри вместе с женами снова посетят службу и торжественный обед с королевой.

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Теги: #рождество в Европе#Букингемский дворец