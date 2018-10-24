Королева Елизавета II впервые публично высказалась о выходе Британии из ЕС (видео)

Во время мероприятий с королем Нидерландов Елизавета заявила, что выход Великобритании из Евросоюза не поссорит страны.

Сейчас официальный Лондон принимает высоких гостей, туда пожаловали король и королева Нидерландов. В их честь в Букингемском дворце устроили пышный банкет, все гости пришли в дорогих одеждах, в частности, Кейт Миддлтон надела тиару принцессы Дианы. Во время банкета королева Елизавета вторая отметила, в Британии и Нидерландов общие ценности, поэтому на дружбу выход ее страны из ЕС не повлияет, сообщает ТСН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter