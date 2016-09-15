В Каменском армянин в течение месяца грабил женщин и надевал их украшения на себя

9 сентября около 18:30 в Днепровское отделение полиции Каменского обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее ограбили.

Как выяснилось, в это время женщина возвращалась домой. Возле дома №34 по проспекту Металлургов к ней подбежал неизвестный мужчина, сорвал у нее с шеи золотую цепочку. После этого злоумышленник убежал в арку дома.

Однако женщина успела запомнить своего обидчика и подробно описала его приметы полицейским.

Через несколько минут по "горячим" следам правоохранители задержали мужчину, который по приметам был похож на грабителя, однако одет в другую одежду. Женщина опознала в нем грабителя.

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Как потом установили полицейские, мужчина проживает рядом с местом ограбления. После преступления он пошел домой, переодевшись и украсив себя только что сорванной цепочкой, и направился в ломбард, чтобы заложить украшение. В это время он и был задержан сотрудниками полиции.

Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Армении, проживавший в Каменском в левобережной части города со своей девушкой. В течение месяца он промышлял тем, что срывал с шей женщин цепочки и сдавал их в ломбард.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Сейчас мужчине сообщено о подозрении и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.