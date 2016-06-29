На Львовщине расследуют факты вымогательства средств у бывших местных чиновников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции с заявлениями о вымогательстве обратились двое граждан: 67-летний житель города Самбор и 63-летний житель одного из сел Самборского района - оба бывшие должностные лица органов местного самоуправления.

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Заявители сообщили, что в их адрес поступили письма с требованием перечислить на указанные счета по 100 тыс. долл. США каждый. В случае, если средства не будут перечислены, адресатам угрожают физической расправой.

По этим фактам 27 июня открыты уголовные производства по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.

«Правоохранители просят всех, кому поступили подобные письма, обращаться с заявлениями в Самборский отдел полиции», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, письма с требованиями выплатить деньги поступили бывшему мэру города Самбор и бывшему председателю одного из сельских советов Самборского района. По информации источника, в письмах выдвигается требование заплатить указанные суммы до конца июня на счет якобы одной из благотворительных организаций, иначе им угрожают взорвать дома.