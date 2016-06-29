СБУ задержала боевика "ЛНР", "лично видевшего" переход в Украину диверсионной группы Ерофеева и Александрова (видео)

Как сообщает СБУ, боевик перешел линию разграничения в обход блокпостов и 28 июня был обнаружен сотрудниками спецслужбы вблизи поселка Станица Луганская.

Правоохранители установили, что задержанный является участником незаконного вооруженного формирования - одного из подразделений так называемой "народной милиции ЛНР".

Мужчина заявил, что нес службу на блокпостах в Свердловске и, входя в состав батальона "Рим", принимал участие в столкновениях с Вооруженными силами Украины в Дебальцево и Счастье, за что получил медаль от террористов.

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По словам задержанного, он также неоднократно был свидетелем участия в боевых действиях против сил АТО военнослужащих Российской Федерации.

В апреле 2015 года возле города Счастье боевик якобы лично видел переход на территорию Украины диверсионной группы под командованием Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются цели пересечения боевиком линии разграничения.