Оккупанты опечатали имущество транспортной компании Ислямова: автобусы не вышли на линию

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь республиканского управления ФССП Виктория Иванова.

«Приставы опечатывают имущество этого предприятия по решению суда об административном приостановлении деятельности ООО сроком на 90 суток», - сказала она.

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Как сообщает Новости Крыма, в связи с тем, что приостановлено действие лицензии ООО «СимСитиТранс», 29 июня в 6:00 автобусы предприятия не вышли на линию.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.