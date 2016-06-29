ГУД предоставит квартиру освобожденному из российского заключения Афанасьеву

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Встретились с Геннадием Афанасьевым и Ольгой. Говорили о планах на будущее. Во-первых, уже через пару недель семья Афанасьевых сможет перебраться в квартиру, которую им предоставит ГУД, сейчас продолжаются определенные процедурные моменты», - написала она.

По словам Геращенко, «на самом деле еще в самолете, которым мы возвращались из Москвы, мы думали о том, что Геннадию фактически некуда возвращаться, и тогда сразу Гене и его маме, как временная история, была предложена комната в одном из ведомственных санаториев ГУД. Но, конечно, это очень хорошо, что сейчас нашли возможность предложить временное отдельное жилье».

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Геращенко также отметила, что ее очень радует активная жизненная позиция Афанасьева. «Сейчас он в поиске работы, планирует заниматься правозащитной деятельностью и юридической практикой, сотрудничает с неправительственными правозащитными организациями, стремится учиться», – написала она.

Как сообщалось, Афанасьев вернулся в Украину из российского заключения 14 июня. Его вместе с Юрием Солошенко обменяли на одесситов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме.

В России 26-летнему Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористической группы, его осудили в 2015 году к семи годам заключения.