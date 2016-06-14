Возвращение в Украину: Порошенко встретился с Солошенко и Афанасьевым (фоторепортаж)

Через несколько минут после прибытия президента в больницу прибыли Афанасьев и Солошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 18.00 самолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту «Борисполь», их сразу повезли в больницу.

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Афанасьева приговорили в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летнего Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

В свою очередь, самолетом Ан-148 авиакомпании «Россия» были доставлены в РФ двое журналистов из Одессы - Елена Глищинская и Виталий Диденко, задержанные в прошлом году по подозрению в сепаратизме. Их обменяли на Солошенко и Афанасьева.