Скандальный Иван Дорн летом выступит в Киеве

Фестиваль UPark Festival 2019 пройдет в Sky Family Park 16-18 июля.

Скандальный певец Иван Дорн летом выступит в Киеве на фестивале UPark Festival 2019.

Об этом сообщает pink.ua.

Отмечается, что Дорн станет участником третьего дня фестиваля.

«Артист, который в свое время перевернул с ног на голову украинскую музыку, выступит на фестивале 18 июля вместе с Die Antwoord, Missio и MØ», - говорится в сообщении.

В Pink напоминают, что в 2018-м у него вышли коллаборации с Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar и Виктором Солфом из группы Her. В настоящее время музыкант в европейском туре, а выступление на UPark Festival станет редкой встречей украинцев с героем поп-музыки новой волны.

16 июля выступят Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, SWMRS. 17 июля вместе с Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man и Pale Vawes на сцену выйдут инди-рокеры родом из Нью-Йорка AJR. А 18 июля, кроме Дорна, можно будет услышать Die Antwoord, Missio и MØ.

Напомним, в 2018 году UPark состоялся уже во второй раз. Хедлайнерами мероприятия стали группы Gorillaz и Massive Attack. Отметим, что в первый день фестиваля в Киеве выпал очень сильный дождь. Впрочем, отменять выступления из-за этого организаторы не стали.