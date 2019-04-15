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Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

18:23, 15 апреля 2019
Общество
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Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy" / Фото УНИАН

Верка Сердючка таки выйдет на сцену Евровидения-2019. На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы.

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На официальной Instagram-странице украинского Евровидения сообщают, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy".

Кроме этого, на грандиозном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри.

Специальным гостем Евровидения-2019 будет голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-женщина". Также Мадонна официально подтвердила свое участие в вокальном шоу.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#Верка Сердючка