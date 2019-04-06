Лорак похвасталась очередной российской наградой (фото, видео)

Статуэтка премии "Жара" стала уже седьмой, которую Лорак получила в России за свое шоу.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в очередной раз похвасталась российской наградой.

В своем Instagram певица опубликовала фото и видео с красной дорожки церемонии вручения российской премии "Жара".

Лорак получила награду в номинации "Лучшее шоу" за свою концертную программу "Дива". Эта статуэтка стала уже седьмой, которую Лорак получила в России за свое шоу.

Как сообщал УНИАН, в марте Лорак получила сразу три награды на российской музыкальной премии ZDAWARDS.