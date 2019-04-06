Лорак похвасталась очередной российской наградой (фото, видео)
12:58, 06 апреля 2019Общество
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Статуэтка премии "Жара" стала уже седьмой, которую Лорак получила в России за свое шоу.
Лорак получила очередную российскую премию / фото Instagram
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в очередной раз похвасталась российской наградой.
В своем Instagram певица опубликовала фото и видео с красной дорожки церемонии вручения российской премии "Жара".
Лорак получила награду в номинации "Лучшее шоу" за свою концертную программу "Дива". Эта статуэтка стала уже седьмой, которую Лорак получила в России за свое шоу.
Как сообщал УНИАН, в марте Лорак получила сразу три награды на российской музыкальной премии ZDAWARDS.
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