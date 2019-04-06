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Лорак похвасталась очередной российской наградой (фото, видео)

12:58, 06 апреля 2019
Общество
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Лорак получила очередную российскую премию / фото Instagram

В своем Instagram певица опубликовала фото и видео с красной дорожки церемонии вручения российской премии "Жара".

Лорак получила награду в номинации "Лучшее шоу" за свою концертную программу "Дива". Эта статуэтка стала уже седьмой, которую Лорак получила в России за свое шоу.

Как сообщал УНИАН, в марте Лорак получила сразу три награды на российской музыкальной премии ZDAWARDS.

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Теги: #Ани Лорак