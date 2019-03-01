Ани Лорак в латексном наряде похвасталась российскими наградами (фото)

Исполнительница получила целых три статуэтки за достижения в мире музыки в РФ.

Опальная украинская певица Ани Лорак получила сразу три награды на российской музыкальной премии ZDAWARDS.

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Об этом сама артистка сообщила в своем Instagram. Она опубликовала фото с красной дорожки мероприятия. В кадре Ани Лорак предстала в черной латексной юбке с высокой талией и черном бархатном верхе с открытыми плечами.

"Лучшая певица", "Лучшее шоу", "Sexy singer", - перечислила артистка свои награды в РФ, с которыми и запечатлена на снимке.

Напомним, Алла Пугачева пришла на шоу своего мужа Максима Галкина "Сегодня вечером" в стильном наряде. Выпуск был посвящен юбилею Примадонны, 70-летию.