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Ани Лорак в латексном наряде похвасталась российскими наградами (фото)

09:03, 01 марта 2019
Общество
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Артистка покоряет сцену в РФ / фото instagram.com/anilorak

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Об этом сама артистка сообщила в своем Instagram. Она опубликовала фото с красной дорожки мероприятия. В кадре Ани Лорак предстала в черной латексной юбке с высокой талией и черном бархатном верхе с открытыми плечами.

"Лучшая певица", "Лучшее шоу", "Sexy singer", - перечислила артистка свои награды в РФ, с которыми и запечатлена на снимке.

Напомним, Алла Пугачева пришла на шоу своего мужа Максима Галкина "Сегодня вечером" в стильном наряде. Выпуск был посвящен юбилею Примадонны, 70-летию. 

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Теги: #фото#Ани Лорак в России#Ани Лорак