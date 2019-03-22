цей матеріал доступний українською

Фанаты "Игры престолов" нашли в британском лесу знаменитый железный трон (фото)

15:28, 22 марта 2019
Общество
199 0

Фанаты сериала «Игры престолов» нашли первый из спрятанных телеканалом HBO тронов недалеко от британского Глостершира.

«Дети настоящих лесных королей прибыли», - подписал серию фото счастливых британцев телеканал Sky Atlantic в Twitter. Следующий трон, подсказывает телеканал, спрятан где-то«на севере».

Как сообщал УНИАН, перед премьерой финального сезона фантастического сериала авторы спрятали несколько тронов в разных уголках света, пообещав давать подсказки по поиску артефактов. Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Игра Престолов