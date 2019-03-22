Фанаты "Игры престолов" нашли в британском лесу знаменитый железный трон (фото)

Перед премьерой финального сезона фантастического сериала авторы спрятали несколько тронов в разных уголках света.

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