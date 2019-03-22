Фанаты "Игры престолов" нашли в британском лесу знаменитый железный трон (фото)
15:28, 22 марта 2019Общество
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Перед премьерой финального сезона фантастического сериала авторы спрятали несколько тронов в разных уголках света.
Фанаты сериала «Игры престолов» нашли первый из спрятанных телеканалом HBO тронов недалеко от британского Глостершира.
«Дети настоящих лесных королей прибыли», - подписал серию фото счастливых британцев телеканал Sky Atlantic в Twitter. Следующий трон, подсказывает телеканал, спрятан где-то«на севере».
The children of the forest’s true kings have arrived. #ForTheThrone#ThroneoftheForesthttps://t.co/ma95JE6tp0pic.twitter.com/7fRFpIKzDA— Sky Atlantic (@skyatlantic) 20 марта 2019 г.
Как сообщал УНИАН, перед премьерой финального сезона фантастического сериала авторы спрятали несколько тронов в разных уголках света, пообещав давать подсказки по поиску артефактов. Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.
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