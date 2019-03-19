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Фанатам «Игры престолов» предложили найти спрятанные троны

21:31, 19 марта 2019
Мир
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Американский телеканал HBO предложил фанатам сериала «Игра престолов» найти шесть спрятанных макетов железного трона. Об этом сообщается в твиттере сериала.

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Создатели саги сообщили, что один из тронов находится в лесу.

«Шесть тронов. Шесть локаций. Кто обнаружит их первым?», - говорится в сообщении.

На сайте квеста сообщается, что у поклонников есть чуть более 14 дней, чтобы найти первый железный трон.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер финального сезона «Игры престолов».

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Теги: #Игра Престолов