Фанатам «Игры престолов» предложили найти спрятанные троны
21:31, 19 марта 2019Мир
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На сайте квеста сообщается, что у поклонников есть чуть более 14 дней, чтобы найти первый железный трон.
Американский телеканал HBO предложил фанатам сериала «Игра престолов» найти шесть спрятанных макетов железного трона. Об этом сообщается в твиттере сериала.
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Создатели саги сообщили, что один из тронов находится в лесу.
«Шесть тронов. Шесть локаций. Кто обнаружит их первым?», - говорится в сообщении.
На сайте квеста сообщается, что у поклонников есть чуть более 14 дней, чтобы найти первый железный трон.
Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер финального сезона «Игры престолов».
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