Фанатам «Игры престолов» предложили найти спрятанные троны

На сайте квеста сообщается, что у поклонников есть чуть более 14 дней, чтобы найти первый железный трон.

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