У посольства Украины в Москве задержали людей за попытку возложить цветы в память Небесной сотни (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, среди задержанных, в том числе активистка Екатерина Мальдон, известная своими акциями в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко и в антивоенных пикетах.

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Территория перед посольством Украины в Москве огорожена металлическим ограждением, усилены меры безопасности, у дипмиссии дежурит несколько десятков полицейских, невдалеке припарковано 2 автозака.

В то же время мирную акцию пытаются сорвать агрессивно настроенные сторонники президента РФ Владимира Путина, представляющие так называемое «народное освободительное движение России». Данная прокремлевская группировка возглавляется депутатом Госдумы РФ Евгением Федоровым.

Радикалы всячески препятствуют, выкрикивают различные оскорбления и восхваляют действующую российскую власть. Время от времени они скандируют: «Нет Майдану на Руси», «Позор!».

Большинство пропутинских радикалов прикрепили к своей одежде черно-оранжевые ленты, некоторые пришли с символикой пророссийских боевиков, оккупировавших восточную часть Донбасса.