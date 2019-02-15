Ани Лорак показала неудачное фото

В последнее время Ани Лорак заваливает Instagram новыми фото и stories.

Опальная украинская певица Ани Лорак опозорилась новым фото из выступления.

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В кадре и она сама, и ее подтанцовка появились в не очень выгодном свете, в странных позах. Снимок опубликован в Instagram-stories артистки.

На сцену, очевидно, в РФ, Ани Лорак вышла в серебристом мини-платье и меховых накладках на руках. Ее подтанцовка - в похожих нарядах.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.