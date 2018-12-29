Рецепт праздничного настроения: подборка самых лучших фильмов к Новому году и Рождеству

Если у вас нет праздничного настроения, вы кликнули туда, куда нужно. Здесь вы найдете самые позитивные и романтичные фильмы о новогодне-рождественских праздниках, которые вдохновят срочно бежать за елкой и гирляндами.

Наиболее сказочное время года - период новогодне-рождественских праздников, что несет ожидания удивительных перевоплощений в жизни, - уже в полном разгаре. Однако не всегда за работой и другими будничными делами нам удаётся проникнуться духом праздника и психологически настроить себя на нужную и приятную волну. Наиболее эффективным и радующим душу способом для поднятия настроения являются новогодне-рождественские фильмы, смотреть которые в конце декабря не только приятно, а и просто необходимо.

Итак, мы предлагаем поставить на стражу вашего новогоднего настроения подборку позитивных и атмосферных фильмов. Если вас посетит мысль в стиле «у меня нет настроения встречать Новый год», всегда возвращайтесь к ней.

Начнем с классики – «Один дома», «Один дома-2»

В первом фильме многодетная американская семья на Рождество отправляется во Францию, однако в суетливых сборах родители забывают дома одного из сыновей – Кевина. Проснувшись в пустом доме Кевин изначально обрадовался такому подарку от Санты – он наконец-то один дома. Однако, когда на дом его семьи позарились воры, ему пришлось столкнуться с опасностью и тут на помощь к нему приходит его хитрость и изобретательность. Пока мальчуган защищал свой дом от грабителей, он понимает, насколько любит свою семью.

Во втором фильме Кевин оказывается один в крупном городе Нью-Йорке. На этот раз Кевину приходится отбивать от всех тех же воров магазин игрушек.

Гринч - похититель Рождества

Гринч – ярый ненавистник Рождества, несмотря на то, что сам по цвету похож на елку. Однажды жители сказочного городка Ктоград жестоко поглумились над еще маленьким Гринчем. И теперь Гринч готов им отомстить!

Знакомьтесь, Семья Санта Клауса

Сын Санта Клауса Ник узнает о том, что вскоре ему предстоит заменить отца на посту главного по Рождеству. До этого момента остаётся всего 11 дней. У Ника есть невеста, вместе с которой он вынужден ехать на Северный Полюс.

Три Гавкотера

Три пушистых мушкетера - Баркос, Вагос и Афрамис - спешат спасать Рождество.

Отпуск по обмену

Одновременно две девушки – из холодной Англии и солнечной Калифорнии – решают убежать от повседневности, поменявшись домами. Они даже не представляют, как идея встретить Рождество в новом месте изменит их жизни.

Пережить Рождество

Состоявшийся парень, миллионер возвращается на родину, чтобы вспомнить детство. Однако там он выясняет, что дом, в котором он вырос, занят. Он предлагает новым владельцам деньги, чтобы они на какое-то время сыграли роль его родственников.

Реальная любовь

Фильм рассказывает десять историй о настоящей любви, случившихся накануне Рождества.

Рождественская ночь в Барселоне (18+)

И снова несколько романтических историй, которые разворачиваются в атмосфере праздничной Барселоны. Влюбленные суетятся, пытаясь решить свои проблемы, но в конце-концов вознаграждаются счастьем в самую волшебную ночь в году.

Старый Новый год

Фильм от режиссёра «Красотки» и «Дня Святого Валентина». Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни умирающего старика, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого шоу и человека, который ненавидит этот день.

Любите Куперов

Забавная история о том, что бывает, когда за праздничным столом собираются представители сразу четырёх поколений.

Это, блин, рождественское чудо

Бойд Митчелл с женой приехал на праздник к своему отцу – главе весьма странноватого семейства. Осознав, что он забыл дома все подарки, Бойд вместе с братом и отцом садится в машину, чтобы совершить невозможное – съездить домой и вернуться обратно с подарками до рассвета.

Ну что, вы уже готовы брать пакет с мандаринками и садиться у телевизора? Гарантируем, что после просмотра хотя бы одного из перечисленных фильмов вас посетит непреодолимое желание бежать в магазин за ёлкой, гирляндами и игрушками для превращения своего жилья в маленький "филиал Лапландии".