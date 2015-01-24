Мариупольцы вышли на митинг-реквием (фото)

Как сообщает мариупольское издание «і24», люди собрались на площади на пересечении проспектов Ленина и Строителей.

Люди принесли свечи и плакаты «Я – Мариуполь». У многих в руках и на плечах государственные флаги. Священники прочитали молитву о погибших.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в результате обстрела террористами Мариуполя из «Градов» погибли 15 человек. Еще 46 получили осколочные ранения, cреди пострадавших 12-летняя девочка. Снаряды попали в места массового скопления людей - магазины и рынки. В основном люди в момент попадания снарядов находились на улице. Все пострадавшие доставлены в лечебные заведения города.