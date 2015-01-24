Во время обстрела боевиками Мариуполя погибли 15 человек

13:34, 24 января 2015
Политика
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Еще 46 граждан получили осколочные ранения. Среди пострадавших – 12-летняя девочка

Фото 0629

Во время обстрела террористами Мариуполя погибли 15 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, снаряды попали в места массового скопления людей, а именно - в магазины и рынки. В основном граждане в момент попадания снарядов находились на улице. 

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Под обстрел попали блокпосты: один в поселке Виноградное, второй на выезде из города в Новоазовском направлении.

Еще 46 граждан получили осколочные ранения. Среди пострадавших – 12-летняя девочка. 

Все пострадавшие доставлены в лечебные заведения города.

Ранее сообщалось о гибели 10 человек. 

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